Bei den Rammstein-Auftritten in Berlin spielt Sänger Till Lindemann mehrfach auf die aktuellen Vorwürfe gegen ihn an. Insbesondere eine Äußerung stößt der Irin Shelby Lynn, die die Missbrauchsdebatte um den Musiker in Gang gesetzt hatte, offenbar sauer auf. Auf Instagram lässt sie Dampf ab.

Die Fans feiern Till Lindemann dafür. Andere schütteln über die Chuzpe, mit der der Sänger bei den Auftritten seiner Band Rammstein in Berlin die Vorwürfe diverser Frauen gegen ihn an sich abperlen ließ, den Kopf.

Bei den Konzerten textete der 60-Jährige mal eben einige Liedzeilen um - in offenkundiger Anspielung auf die Diskussionen, die sich seit Wochen um ihn ranken. So wurde etwa aus "Die Vögel singen nicht mehr" im Song "Ohne dich" der Satz "Die Sänger vögeln nicht mehr". Die Zeile "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann" im Lied "Angst" münzte der Musiker zu "Wer hat Angst vor Lindemann" um.

Beim letzten von insgesamt drei Auftritten der Band im Berliner Olympiastadion am Dienstag hatte Lindemann dann noch einen ganz besonderen Reim in petto. "Und denkt immer dran: Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit kommt doch eh ans Licht", rief er ins weite Rund, als er sich mit den übrigen Rammstein-Mitgliedern von den Fans verabschiedete.

"Wo ist meine Verleumdungsklage?"

Auf ihrer Instagram-Seite platzte es aus Shelby Lynn heraus. (Foto: Instagram / shelbys69666)

Insbesondere diese Aussage scheint Shelby Lynn sauer aufgestoßen zu sein. Die Irin, die mit ihren Vorwürfen gegen Lindemann nach dem Besuch eines Rammstein-Konzerts im litauischen Vilnius die anhaltende Debatte um den Sänger entfacht hatte, reagierte darauf in einer Story auf ihrer Instagram-Seite. Dabei enthüllte sie auch ein angebliches Detail, das aufhorchen lässt. Demnach soll Lindemann versucht haben, mit ihr in Kontakt zu treten.

Bezugnehmend auf die "Böse Zungen"-Aussage Lindemanns giftet Lynn zurück: "Ach ja, ist das der Grund, warum du verzweifelt versucht hast, mit mir Kontakt aufzunehmen, um ein persönliches Gespräch zu führen? Warum wolltest du mit meiner 'bösen Zunge' sprechen?"

Mit Blick auf die juristischen Schritte, die Lindemann gegen die ihn umgebenden Vorwürfe eingeleitet hat, fügt Lynn an: "Wo ist meine einstweilige Verfügung? Wo ist meine Verleumdungsklage? Nirgends, weil ich die Wahrheit sage und dein schlimmster Albtraum die Enthüllung vor Gericht ist."

Ermittlungen eingestellt

Die Irin hatte Ende Mai öffentlich ihre angeblichen Erlebnisse mit Lindemann beim Rammstein-Konzert in Vilnius thematisiert. Demnach war sie am Rande der Show als potenzielle Sexpartnerin für den Sänger rekrutiert worden. Zum Sex oder gar einem Übergriff des Musikers auf sie kam es nach ihrer eigenen Darstellung jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaft in Litauen stellte ihre Ermittlungen gegen Lindemann letztlich ein, da dem Rammstein-Frontmann keine Straftat nachgewiesen werden könne.

Nach Lynn erhoben mehrere weitere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen Lindemann. Der Sänger ließ über seine Anwälte mitteilen, die Vorwürfe seien "ausnahmslos unwahr". In Berlin wird jedoch ebenfalls gegen ihn ermittelt. Für Lindemann gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.