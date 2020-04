Längst ist die Verbrecherjagd in Film und Fernsehen keine reine Männerangelegenheit mehr. Viele TV-Kommissarinnen schicken sich an, Figuren wie Schimanski und Co nachzueifern und ihnen das Wasser zu reichen. Aber welche Ermittlerin ist die beliebteste? Eine Umfrage hat das nun herausgefunden.

Eine repräsentative Umfrage hat die beliebtesten weiblichen TV-Kommissarinnen ermittelt. Ganz oben in der Zuschauergunst steht demnach Ulrike Folkerts, die als Lena Odenthal im "Tatort" aus Ludwigshafen im Einsatz ist. Sie liegt laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift "TV Digital" mit 16,07 Prozent knapp an erster Stelle.

Fast genauso beliebt ist demnach die Weimarer "Tatort"-Ermittlerin Kira Dorn, gespielt von Nora Tschirner, die 16,05 Prozent von sich überzeugen konnte. Danach folgt Adele Neuhauser, die im "Tatort: Wien" die Bibi Fellner spielt, mit 14 Prozent.

Überraschenderweise ist Maria Furtwängler damit nicht in der Top drei - dabei belegte ihre Figur der Charlotte Lindholm aus dem Göttinger "Tatort" in vergleichbaren Umfragen häufig den ersten Platz. In dieser Umfrage schaffte sie es mit zwölf Prozent immerhin auf Platz vier.

Regionale Unterschiede

Dicht dahinter folgt Mariele Millowitsch, die elf Prozent überzeugen konnte. Mit ihrer Figur der "Marie Brand" aus der gleichnamigen ZDF-Reihe ist sie überdies die einzige Ermittlerin, die nicht im ARD-Krimi-Flagschiff "Tatort" auf Verbrecherjagd geht.

Was die Beliebtheit der Darstellerinnen angeht, gibt es durchaus regionale Unterschiede. So liegt etwa Tschirner bei den Männern (15 Prozent) und den Westdeutschen (17 Prozent) deutlich vorn. Folkerts punktet dagegen vor allem bei den weiblichen Befragten (20 Prozent). Die Ostdeutschen wiederum wählten mit 17 Prozent Adele Neuhauser auf den ersten Platz.

Die Umfrage fördert noch eine weitere interessante Erkenntnis zutage: Die TV-Krimis scheinen das junge Publikum durchschnittlich wenig zu erreichen. Befragte unter 30 Jahren gaben demnach zu 42 Prozent an, überhaupt keine der abgebildeten TV-Kommissarinnen zu kennen.