Kinder mit der Ex

Kinder mit der Ex Simone Mecky-Ballacks Neuer ist jetzt Zwillingsvater

Vor wenigen Wochen stellt Simone Mecky-Ballack ihren neuen Partner vor: den Unternehmer Heiko Grote. Dass der gerade Zwillinge mit seiner Ex erwartet, kann die Liebe der beiden anscheinend nicht trüben. Nun sollen die Kinder auf die Welt gekommen sein.

Turbulenzen in ihrem Liebesleben ist Simone Mecky-Ballack ja durchaus gewöhnt. Ihre 2008 geschlossene Ehe mit Ex-Fußballer Michael Ballack, mit dem sie drei Söhne bekam, hielt letztlich nur vier Jahre. Dafür kam sie später wieder mit ihrem Jugendfreund Andreas Mecky zusammen. Doch nach der Hochzeit 2019 war auch mit ihm nach vier Jahren wieder Schluss. Vor einigen Wochen bestätigte die 47-Jährige die Trennung.

Bis zur Vorstellung ihres neuen Partners dauerte es danach nicht lange. Nachdem sie von Paparazzi beim Rumknutschen mit Hotel-Unternehmer Heiko Grote erwischt worden war, stellte sie den 55-Jährigen Anfang August auch offiziell als den neuen Mann an ihrer Seite vor.

Alsbald wurden von Grote so einige private Details bekannt. Zum Beispiel, dass auch er nach wie vor verheiratet ist. Und dass er gerade darauf wartet, Vater von Zwillingen zu werden - jedoch nicht mit seiner Gattin, sondern mit einer anderen Exfreundin, von der er sich nach eigener Aussage im März "in gegenseitigem Einvernehmen" getrennt hat.

Geburt in Nürnberg

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist die Wartephase nun beendet: Grotes Verflossene soll die Kinder - ein Mädchen und einen Jungen - demnach in Nürnberg zur Welt gebracht haben. Einen Kommentar zu der Geburt wollte der Unternehmer der Zeitung zufolge nicht abgeben. "Simone und ich sind glücklich", habe er lediglich mitgeteilt.

Ob das Patchwork-Glück auch in Zukunft so ungetrübt bleibt, wird die Zeit zeigen. Simone Mecky-Ballack äußerte sich im RTL-Interview Anfang August zumindest ebenfalls betont gelassen über die Altlasten, die ihr neuer Freund mit in die Beziehung bringt: "Entweder Sie haben andere Probleme oder Sie haben ein paar Kinder. Ich finde Kinder viel angenehmer", sagte sie da über die Widrigkeiten bei der Partnerwahl im fortgeschrittenen Alter.

So bleibt den beiden letztlich nur zu wünschen, dass sie auch weiterhin gemeinsam auf Wolke sieben schweben. Zumal Simone Mecky-Ballack sicher noch immer unter dem Schicksalsschlag zu leiden hat, der sie 2021 ereilte, als ihr zweitältester Sohn bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückte.