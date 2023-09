College-Rockbands bringen die USA zahlreiche hervor. Eine davon ist Smash Mouth. Die Kalifornier beklagen nach knapp 30 Jahren Bandgeschichte nun den Verlust ihres Frontmanns Steve Harwell. In Erinnerung bleiben werden er und die Band auch dank eines Animationsfilms.

Steve Harwell, ehemaliger Frontsänger der US-Rockband Smash Mouth, ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management gegenüber dem Fernsehsender CNN und weiteren US-Medien. Den Angaben zufolge starb Harwell am heutigen Montag "umgeben von Familie und Freunden" in seinem Zuhause in Boise im US-Bundesstaat Idaho. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

"Steve Harwell war ein wahres amerikanisches Original", hieß es auf dem X-Account (ehemals Twitter) von Smash Mouth. Harwell werde "für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit" in Erinnerung bleiben. Band-Manager Robert Hayes schrieb bei Facebook: "Ruhe in Frieden, alter Freund."

Mit Smash Mouth hatte der gebürtige Kalifornier in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etliche Hits in den USA gelandet - der bekannteste wohl der Ohrwurm "All Star" von 1999. Als Teil des Soundtracks von "Shrek" erlangte das Lied besonders große Popularität. Billboard-Status erreichten auch Songs wie "Walkin' On The Sun" oder das Monkees-Cover "I'm A Believer" - bis heute werden sie bei Spotify millionenfach gestreamt.

Harwell gehörte 1994 zu den Gründungsmitgliedern der Band. Er verließ sie im Jahr 2021 und zog sich dann ganz aus der Öffentlichkeit zurück. US-Medien berichteten damals von gesundheitlichen Problemen.