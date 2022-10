Bis zu 150 Tüten am Tag

Bis zu 150 Tüten am Tag Snoop Doggs Joint-Rollerin packt aus

Sieht so der perfekte Joint für ihn aus? Vielleicht: Snoop Dogg.

Andere beschäftigen womöglich einen Haushälter, Chauffeur oder Gärtner. Rapper Snoop Dogg dagegen hat eine Angestellte, die für ihn professionell Joints dreht. In einem Interview gibt die Frau nun einen Einblick in ihre Tätigkeit und ihr tägliches Pensum dabei.

Zu sagen, Snopp Dogg mache aus seiner Leidenschaft für Marihuana keinen Hehl, wäre schon stark untertrieben. Tatsächlich ist das Kiffer-Image zentrales Markenzeichen des mittlerweile 51-jährigen Rappers. Da er in Kalifornien lebt, muss er sich darum auch weiter keinen Kopf machen. In dem US-Westküstenstaat ist der Freizeitkonsum der Droge legal.

Dabei muss sich Snoop Dogg heutzutage nicht einmal mehr selbst darum kümmern, die Tüten für seinen regelmäßigen Rausch zu kleben und zu rollen. Stattdessen hat er seit 2016 dafür Profis engagiert. Dabei kommt einiges zusammen, wie eine Angestellte jetzt in einer australischen Radioshow ausplauderte.

"Ich mache etwa ein halbes Pfund pro Tag, das sind 75 bis 150 Joints", sagte die Frau, die sich Renegade nennt, den Moderatoren Kyle Sandilands und Jackie "O" Henderson im Rahmen von deren "Kyle & Jackie O Show". Doch nicht alle dieser Tüten seien für Snoop Dogg bestimmt, schränkte sie ein. Sie habe auch noch andere Klienten. Zusammengenommen habe sie bereits über 450.000 Joints gedreht, lautete ihre Schätzung.

Snoop Dogg lernte von Tupac Shakur

Er habe einmal mit Snoop Dogg über Marihuana gesprochen, verriet Sandilands zudem in der Show. "Er sagte: 'Ich werde dir etwas beibringen, was Tupac mir beigebracht hat.' Und er zeigte mir, wie man einen Joint dreht", so der Moderator. Der 1996 im Alter von 25 Jahren erschossene Rapper Tupac Shakur war ein Freund von Snoop Dogg.

Dass er professionelle Joint-Roller beschäftigt, hatte Snoop Dogg bereits 2019 in der Radioshow von Howard Stern offenbart. Sein damaliger Angestellter würde nicht nur die perfekte Tüte bauen, er wisse sogar, wann er und seine Freunde einen weiteren Zug nehmen wollten, so der Musiker. Das Timing seines Rollers sei "tadellos". Zusätzlich zu seinem Gehalt dürfe der Mitarbeiter so viel Gras rauchen, wie er wolle, plauderte Snoop Dogg weiter aus.