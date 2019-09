Sie war so lange weg und nun wird es nur eine halbe Rückkehr werden: Nach langer Pause sind erste Auftritte von Helene Fischer bestätigt - allerdings in Österreich und der Schweiz. Dort geht es hoch hinaus, begleitet von Schlagerneulingen und Popstars.

Sie kommt zurück: Nach einer längeren Auszeit ist Helene Fischer endlich wieder live auf der Bühne zu erleben. Doch erstmal nicht in Deutschland. Am 4. April 2020 ist sie in Österreich beim "Sound & Snow Gastein" und danach in der Schweiz zu sehen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien wurde offiziell bestätigt, dass die 35-jährige Fischer zum Abschluss der Wintersaison in Bad Hofgastein auf der Bühne stehen wird. "Ein Feuerwerk der Emotionen", versprechen die Veranstalter. Und nichts anderes werden Fischers Anhänger wohl erwarten. Fans, die keine Kosten und Mühen scheuen und für ihr Idol schon mal über die Grenze fahren würden, sollten sich bereithalten: Ab dem 11. September um 11 Uhr sind die Tickets erhältlich.

Wie Fischers Auftritt wird, muss sich zeigen. Allerdings verrät das Vorprogramm schon etwas über die Atmosphäre der Show. So wird in Österreich Melissa Naschenweng die Anheizerin geben, wie es auf der offiziellen Homepage "Sound and Snow Gastein" heißt. Die 29-Jährige in ihren pinkfarbenen Ledershorts wird als "Kärntner Wirbelwind" bezeichnet.

Helene mit Pop-Kollegen

Doch das Konzert in Bad Hofgastein ist nicht der einzige Auftritt Fischers im Jahr 2020: Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass die erfolgreiche Sängerin auch im Rahmen des "Snowpenair"-Festivals am 4. und 5. April in der Schweiz auf der Kleinen Scheidegg, einer Passhöhe im Berner Land, auftreten wird. Die Performance findet unter besonderen Bedingungen statt: auf stolzen 2061 Höhenmetern.

Bei dem Auftritt sind neben Fischer Vertreter vielfältiger Genres zugegen, darunter etwa die Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann und die finnische Band Sunrise Avenue mit Frontmann und Ex-"The Voice of Germany"-Juror Samu Haber. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings - die Tickets sind bereits ausverkauft.

Rund ein Jahr stand Fischer nicht mehr für ihre Fans auf der Bühne. Zuletzt begeisterte sie im Sommer 2018 mit ihrer Stadiontour durch Deutschland mit zwölf Shows stolze 500.000 Besucher. Nachdem sie im Winter darauf die Trennung von ihrem Langzeitfreund Florian Silbereisen bekannt gegeben hatte, zog sich Fischer aus der Öffentlichkeit zurück. Einzig mit ihrem Songbeitrag für den Film "Traumfabrik", "See You Again", warf sie ihren Anhängern einen kleinen Appetithappen hin. Ob die Fans nun noch bis zum Frühjahr auf ein weiteres Lebenszeichen Fischers warten müssen? Ungewiss. Bis April kann noch einiges passieren.