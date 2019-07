Sofia Richie urlaubt derzeit mit Busenfreundin Kylie Jenner in der Karibik. Wie zufällig hat sie gerade eine eigene Bikini-Kollektion am Start, und die präsentiert sie unermüdlich vor der Kamera. Nicht immer braucht es dafür allerdings ein Oberteil.

Schon seit einigen Tagen verweilt Sofia Richie gemeinsam mit Kylie Jenner auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik. Seit ihrer Ankunft ist die Tochter von Sänger Lionel Richie immer wieder in den heißen Teilen ihrer eigenen Bikini-Kollektion zu sehen, die sie für das Label "Frankies Bikinis" entworfen hat. Für eine nahtlose Bräune reicht ihr nun aber auch einfach mal der untere Part des Zweiteilers.

Die sexy Strandfotos, auf denen sie sich - eben auch mal oben ohne - im Sand rekelt, kommen gut an. Zu ihrem letzten und bislang heißesten Post schreibt Nicole Richies jüngere Schwester: "Noch eins, weil, warum nicht?" Werbung für das ohnehin extrem knappe Bikini-Höschen ist das wohl nicht, schaut da doch keiner mehr hin. Aber egal.

"Selbstbewusstsein und Weiblichkeit"

"Als wir von dem perfekten It-Girl für eine Kollaboration geträumt haben, kam die Sprache sofort auf Sofia - sie vereint einfach so viel Selbstbewusstsein und Weiblichkeit", sagte Francesca Aiello, Gründerin der Bikini-Marke, kürzlich bei der Präsentation der heißen Teile. Dass die 20-Jährige selbst dabei auch noch das beste Werbegesicht beziehungsweise die beste Werbefigur für die Kollektion hat, ist sicher nicht nur ein Nebeneffekt.

Und so ist Richies Instagram-Kanal aktuell voll von Fotos, auf denen sie rosa oder blaue Bikinis im Batik-Look und in verschiedenen Stilen präsentiert. Knappe Slips und Triangeloberteile gibt es ebenso wie Highwaist-Höschen und Mini-Tops. Es ist also für jeden Figurentyp etwas dabei. Allerdings sind die einzelnen Teile nicht gerade günstig. Wer nicht oben oder unten herum nackig an den Strand möchte, ist rund 170 Euro los.

Auch Richies Freund Scott Disick dürften die neuen Fotos gefallen. Mit ihm ist sie seit gut einem Jahr zusammen. Der 15 Jahre ältere Disick war zuvor neun Jahre mit Kourtney Kardashian liiert, der Halbschwester von Richies bester Freundin Kylie Jenner. Disick und Kardashian haben drei gemeinsame Kinder. Richie selbst hatte vor ihrer Beziehung mit Disick kurzzeitig mit Justin Bieber angebandelt.