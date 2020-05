Der Film triumphiert 1980 bei der Berlinale. Als Sunny gewann Renate Krößner den Darstellerpreis. Wenig später geht sie in den Westen. Nun ist sie im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin Renate Krößner ist tot. "Meine Ehefrau ist am Montag nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben", sagte der Schauspieler Bernd Stegemann der "Bild"-Zeitung. Krößner wurde 75 Jahre alt. Sie wurde 1980 als Hauptdarstellerin des DDR-Films "Solo Sunny" von Konrad Wolf bekannt.

In dem Streifen spielte sie die Schlagersängerin Sunny, für deren Darstellung sie beim Filmfestival Berlinale in Westberlin einen Silbernen Bären erhielt. Krößner lebte mit ihrem Mann in Berlin, 1985 gingen sie zusammen in den Westen. Nach der Wende spielte Krößner vor allem in Fernsehserien, aber auch in weiteren Filmen.