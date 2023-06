Sophia Thiel ist wieder Single. Nach dreieinhalb Jahren gehen sie und ihr Ex-Partner Raphael Birchner getrennte Wege. Über die Gründe dafür spricht die Fitness-Influencerin jetzt in einem Interview.

Bislang war unklar, warum genau sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel und Raphael Birchner nach dreieinhalb Jahren getrennt haben. In einem Interview mit der "Bild" verriet sie jetzt die Gründe für diesen Schritt.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Vorstellungen über das hatten, was uns im Leben wichtig ist", sagt Sophia Thiel. Beide hätten sich in "zehn, fünfzehn Jahren an unterschiedlichen Punkten im Leben gesehen". Sie erklärt ihre Vision: "Ich sehe mich da eher auf dem Land, in der Natur, mit etwas Ruhe - und wenn ich Glück habe, mit einer eigenen Familie."

Offenbar war das nicht kompatibel mit den Plänen ihres Ex-Partners, der in Istanbul und Dubai aufwuchs. Er wolle wieder mehr Zeit im Ausland verbringen. Das sei für sie "immer schon sehr schwierig" gewesen. "Ich reise ja jederzeit gerne überall hin. Aber ich möchte irgendwann auch immer wieder zurück nach Hause kommen. Ich bin einfach ein sehr familienverbundener Mensch, das ist mir sehr wichtig." Deshalb sei es besser, "auf unterschiedlichen Wegen weiter durchs Leben gehen".

Beziehungsende in Podcast verkündet

Raphael Birchner hatte der Influencerin in Höhen und Tiefen beigestanden. Thiel litt an einer Essstörung und nahm sich von 2019 bis 2021 eine längere berufliche Auszeit. Danach zeigte sie sich gestärkt und sprach offen über ihre Probleme. Ihren Freund präsentierte sie oft bei Instagram.

Erst im Dezember 2022 hatte sich das Paar jedoch bei "Ein Herz für Kinder" zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich gezeigt. In der neuen Folge ihres Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja" gab sie vor Kurzem die Trennung bekannt. Auch in ihrer Instagram-Story sprach sie das Liebes-Aus an: "Die letzten Monate waren emotional sehr schwierig." Genauere Gründe hatte sie darin noch nicht genannt. Sie sprach lediglich davon, dass man sich "auseinander entwickelt" habe.