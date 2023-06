Mehrere Jahre sind Sophia Thiel und Raphael Birchner ein Paar, ziehen während des Corona-Lockdowns sogar zusammen. Nun aber ist es aus zwischen den beiden. Der Unternehmer soll schon bald aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen.

In den vergangenen Jahren hat Fitness-Influencerin Sophia Thiel schon so manche Krise gemeistert. Immer wieder sprach sie in der Zeit offen über ihre Essstörung und machte so vielen anderen jungen Frauen Mut. Jetzt muss die 28-Jährige eine Trennung verkraften, wie sie selbst in ihrem Podcast erzählt.

Im vergangenen Jahr erst traten Sophia Thiel und der zwei Jahre jüngere Tech-Start-up-Unternehmer Raphael Birchner erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Seinerzeit waren die zwei bereits seit drei Jahren ein Paar, hielten sich zunächst aber bedeckt. Während des Corona-Lockdowns zogen sie zusammen. Erst kürzlich gewährte Thiel via Youtube einen Einblick in ihre gemeinsamen vier Wände. Nun soll Raphael Birchner wieder ausziehen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

"Alles andere als einfach für mich"

Auf Instagram schrieb Thiel: "Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als einfach für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren und den Kopf frei kriegen." Damit wies sie auf die jetzt erschienene neue Folge ihres Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja" hin, den sie mit Sex-Kolumnistin Paula Lambert unterhält. Dort spricht sie zum ersten Mal über die Trennung. Warum sie und Birchner getrennte Wege gehen, lässt sie offen.

Sophia Thiel und Raphael Birchner sollen sich 2019 verliebt haben, als es der Fitness-Influencerin mental gerade besonders schlecht ging. Sie litt an Bulimie und Depressionen. Über beides klärt sie seither auf und macht sich unter anderem für die Deutsche Depressionshilfe stark.

"Hatte viele Komplexe"

Über die damals schwierige Zeit, in der dennoch diese neue Beziehung entstand, sagte sie später: "Ich hatte sehr viele Komplexe und enorme Zweifel." Birchner habe ihr sehr viel geholfen. Er habe ihr "bedingungslose Liebe geschenkt" und immer das Gefühl gegeben, gut und hübsch zu sein.

Jetzt aber macht Sophia Thiel erstmal eine Woche Urlaub auf Mallorca, wie sie ebenfalls in den sozialen Medien mitteilt. Auf der Baleareninsel will sie nach dieser schweren Zeit vermutlich neue Kraft tanken.