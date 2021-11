Sophia Thomalla disst ihren Ex

Seit Oktober ist Sophia Thomalla mit Tennisstar Alexander Zverev liiert. Auch davor ist sie in einer Beziehung mit einem Sportler, doch geht die Liebe zu Loris Karius früher in diesem Jahr unschön in die Brüche. Mit einer scherzhaften Bemerkung gibt sie ihm nun noch einmal einen mit.

Wenn Sophia Thomalla verliebt ist, bekommt die Öffentlichkeit das in der Regel zeitnah mit. Dann wird sie nicht müde, entsprechende Turtelfotos in den sozialen Medien zu teilen. Aktuell darauf zu sehen ist der erfolgreiche Tennis-Profi Alexander Zverev, mit dem sie seit Oktober zusammen ist. Ist eine Beziehung aber vorbei, teilt die 32-Jährige auch gern mal aus. So jetzt geschehen in Richtung ihres Ex-Freundes Loris Karius.

Die Liebe der Moderatorin und des Fußball-Profis ging allerdings auch eher unschön zu Ende. Ehe die Öffentlichkeit - und wohl auch Thomalla - von dem Aus wusste, tauchten eindeutige Fotos von Karius mit einer anderen Frau auf. Die Trennung hat Thomalla inzwischen zwar gut verkraftet, aber einen bissigen Kommentar in seine Richtung kann sie sich jetzt dennoch nicht verkneifen. In der Youtube-Sendung "World Wide Wohnzimmer" antwortete sie auf die lustig gemeinte Frage, ob sie sich bei "Wer wird Millionär" die Nummer von einem der teilnehmenden Sportler gesichert habe: "Ab jetzt nur noch erfolgreiche Sportler".

Loris Karius gehört gerade eher nicht in diese Riege, steckt er doch in einem Karrieretief fest. Bei seinem Verein FC Liverpool sitzt er als zweiter Torhüter lediglich auf der Bank. Zuvor war er an Union Berlin ausgeliehen und spielte auch da keine Rolle. Der 24-jährige Alexander Zverev hingegen gewinnt derzeit nahezu jeden Tennis-Pokal.

Lieber nicht in "beschissener Klamotte"

"Heutzutage denke ich mir, wenn ich mit jemanden so Bekanntem (...) zusammen bin, dann lässt es sich gar nicht vermeiden - die Leute schreiben sowieso", erklärte Thomalla jetzt im Sat.1-Interview. Deswegen poste sie lieber gleich selbst Fotos, die sie und ihren Freund zeigten, da sich sonst die Paparazzi auf die Lauer legen würden, um sie vor dem Supermarkt abzulichten. "Mit den Haaren auf halb Zwölf, mit einer beschissenen Klamotte - und das ist dann das Foto von einem prominenten Paar."

Heimlichtuerei, wie andere Paare sie bevorzugen, sei nichts für sie: "In meinen Augen ist das anstrengend. Ich respektiere das, aber ich bin da mittlerweile easy going." Und so ist offenbar auch die Beziehung zu Zverev, die zwei wollten "entspannt" bleiben, sagt sie. Und sie sei "sehr, sehr stolz" auf ihren Liebsten: "Er weiß, dass er sich zu hundert Prozent auf mich verlassen kann - egal, ob er gewinnt oder verliert - ich bin da!"