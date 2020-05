Seit einiger Zeit spekulieren Fans und Medien über eine Schwangerschaft von Sophie Turner. Nun zeigen von Paparazzi geschossene Fotos die "Game of Thrones"-Schauspielerin und ihren Ehemann Joe Jonas beim Spaziergang. Turners Babybauch ist darauf kaum zu übersehen.

Seit einigen Wochen schon halten sich Gerüchte über eine Schwangerschaft von Sophie Turner hartnäckig, doch hielt sich die "Game of Thrones"-Schauspielerin selbst aus dieser Diskussion bislang heraus. Allerdings versteckte sie ihren Körper zuletzt gern unter weiten Klamotten, so auch auf den neuesten Fotos von ihr und Ehemann Joe Jonas samt Sonnenbrillen und Mund-Nasen-Schutz. Von der Babykugel lenkt all das allerdings nicht ab.

Zwar hüllen sich die 24-Jährige und der sechs Jahre ältere Musiker weiterhin in Schweigen zu dem Thema, doch die Fotos, die Paparazzi in Los Angeles schossen und die unter anderem die US-Promiseite "TMZ" zeigt, sprechen eine deutliche Sprache. Sofern Turner die Fotografen nicht mit einer Attrappe aufs Glatteis führt, wölbt sich unter dem schwarzen Pulli tatsächlich ein inzwischen doch deutlicher Bauch. Zu reichhaltiges Essen in der Corona-Isolation kann dafür eigentlich nicht der Grund sein.

Zwei Hochzeiten und ein Baby?

Über die vermeintliche Schwangerschaft sagte ein Insider bereits angeblich: "Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind super aufgeregt für sie. Sophie entscheidet sich bereits aktiv für bestimmte Outfits, die sie auf roten Teppichen und im Privatleben tragen kann und die ihrer sich verändernden Figur gerecht werden."

Anfang Mai des vergangenen Jahres hatten sich Sophie Turner und Joe Jonas zunächst mit ein paar Freunden in Las Vegas das Jawort gegeben. Zwei Monate später gab es dann eine zweite, weitaus pompösere Zeremonie in einem Schloss im südfranzösischen Carpentras.