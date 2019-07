Ein "Game of Thrones"-Star ganz in Weiß

Erste Fotos von zweiter Hochzeit Ein "Game of Thrones"-Star ganz in Weiß

Doppelt hält besser, heißt es bekanntlich. Und so haben sich Sophie Turner und Joe Jonas sicherheitshalber noch ein zweites Mal das Jawort gegeben. Nun zeigen die "Sansa Stark"-Darstellerin in "Game of Thrones" und der Sänger das erste Foto der pompösen Zeremonie.

Mal ehrlich: Hat man Sophie Turner in "Game of Thrones" irgendwann mal mit etwas Weißem am Körper gesehen? Gab es die Farbe Weiß in der Serie überhaupt?

Aber nun gut, die Zeiten von Turner als "Sansa Stark" sind ja jetzt ohnehin vorbei. Und in ihrem wahren Leben geht es auch weit weniger düster zu als in dem inzwischen abgedrehten Fantasy-Spektakel. So gab sie erst vor wenigen Tagen dem Sänger Joe Jonas zum zweiten Mal das Jawort.

"Mr. und Mrs. Jonas"

Wie das aussah, offenbarten die beiden nun auf ihren jeweiligen Instagram-Seiten. So posteten Turner und Jonas parallel ein erstes Foto von ihrer Feier als Brautpaar. "Mr. und Mrs. Jonas", schrieben sie dazu als schlichten Kommentar.

Auf dem Schwarzweiß-Bild schreitet das Paar Hand in Hand und freudestrahlend den Mittelgang zwischen den Hochzeitsgästen entlang. Turner trägt einen großen weißen Brautstrauß und ein glamouröses Brautkleid des Louis-Vuitton-Designers Nicolas Ghesquière.

Maisie Williams als Trauzeugin

Laut Medienberichten fungierte Turners Freundin und "Game of Thrones"-Kollegin Maisie Williams als Trauzeugin. Gäste der Trauung waren unter anderem Schwägerin Priyanka Chopra sowie Nick und Kevin Jonas - Joes Brüder, mit denen er auch das musikalische Trio namens Jonas Brothers bildet.

Das Paar gab sich am vergangenen Samstag auf einem Schloss im südfranzösischen Carpentras zum zweiten Mal das Jawort. Designer Nicolas Ghesquière postete auf seinem Instagram-Account außerdem ein Foto von Sophie Turner in ihrem aufwändigen Brautkleid vor einem Spiegel.

Turner und Jonas sind seit 2016 zusammen. Sie hatten Anfang Mai 2019 nur Stunden nach den Billboard Music Awards bereits in Las Vegas geheiratet. Doch offenbar hatten sie Lust, mit dem zweiten Jawort noch einmal eine richtig dicke Sause zu feiern.