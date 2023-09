Auch mit 89 Jahren ist Sophia Loren noch voller Pläne. So hätte sie in dieser Woche eigentlich ein Restaurant eröffnen und eine Ehrenbürgerwürde entgegennehmen sollen. Doch daraus wird nichts: Die Filmdiva muss sich nach der Operation einer gebrochenen Hüfte erst einmal erholen.

Schauspiellegende Sophia Loren ist laut italienischen Medienberichten in ihrem Haus in Genf in der Schweiz gestürzt. Dabei habe sich die 89-Jährige die Hüfte gebrochen, heißt es. Loren wurde den Berichten zufolge bereits erfolgreich operiert und befindet sich in der Genesungsphase.

Die Italienerin hätte am kommenden Dienstag eine neue Filiale der Restaurantkette "Sophia Loren" im süditalienischen Bari eröffnen sollen, schreibt "La Repubblica". In Mailand, Florenz und Fiumicino existieren bereits Speiselokale, die nach der berühmten Schauspielerin benannt sind. Außerdem hätte Loren die Ehrenbürgerschaft Baris erhalten sollen.

Die Restaurantkette meldete sich nach den Berichten über den Sturz Lorens bereits zu Wort: "Zum Glück ist alles gut gelaufen und Frau Loren wird sehr bald wieder bei uns sein." Demnach sind aktuell Lorens Söhne Edoardo und Carlo an der Seite der Schauspielerin.

Leidenschaftliche Köchin

Im Oktober 2022 hatte Sophia Loren noch einen strahlenden Auftritt auf dem roten Teppich in Mailand absolviert. Damals feierte sie die Eröffnung des nach ihr benannten Restaurant-Ablegers in der Modemetropole. Die Schauspielerin gilt schon immer als leidenschaftliche Köchin. Zahlreiche Bücher mit ihren Rezepten mauserten sich zu Bestsellern.

Zuletzt sah man Loren unter anderem beim diesjährigen Filmfestival in Venedig. Dort winkte sie vor wenigen Wochen noch freudestrahlend in Richtung Kameras.

Die Filmdiva, die ihren 89. Geburtstag gerade erst am 20. September begangen hat, feierte vor drei Jahren außerdem ein Comeback vor der Kamera. Beim Netflix-Streifen "Du hast das Leben vor dir" handelte es sich um ihren ersten vollwertigen Spielfilm seit einem Jahrzehnt.

Die 1934 in Rom geborene Schauspielerin ging schon Ende der 1950er-Jahre nach Hollywood und wurde anschließend zum Weltstar. Insgesamt war Sophia Loren in über 100 Filmen zu sehen. 1962 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Und dennoch leben sie". 1991 kam der Ehrenoscar für ihr Lebenswerk hinzu.