Und was nun, Britney?: Spears verlässt Las Vegas

Wer schon immer mal eine Show von Britney Spears in Las Vegas sehen wollte, es aber nie zu einer geschafft hat, darf sich nun ärgern. Nach vier Jahren hat die Sängerin ihr Engagement in der Glücksspiel-Metropole beendet. Wie es jetzt für sie weitergeht, ist ungewiss.

Nach vier erfolgreichen Jahren hat sich Britney Spears von Las Vegas verabschiedet. Die Sängerin stand am Sonntag ein letztes Mal in der Spielerstadt auf der Bühne. Auch auf Twitter meldete sie sich noch einmal zu Wort: "Ich möchte mich bei Cast und Crew von 'Piece Of Me', der Stadt Las Vegas und all den Fans bedanken, die gekommen sind, um zu singen, zu tanzen und zu feiern! Was für unglaubliche vier Jahre! Ich liebe euch alle!"

Die Sängerin begann im Jahr 2013 mit ihren Auftritten in Las Vegas, geplant waren zunächst 100 Shows in zwei Jahren, wie "Las Vegas Weekly" berichtete. Spears kam allerdings gut an. Die Nachfrage führte dann zu insgesamt 249 Shows. 900.000 Tickets soll die 36-Jährige in dieser Zeit verkauft haben.

Rückkehr nicht ausgeschlossen

Neben ihren Songs sorgten auch Spears' knappe Bühnen-Outfits immer wieder für Aufsehen: In verschiedenen Glitzer-Bodys, Netzstrümpfen und Overknee-Stiefeln oder im schwarzen BH und passendem Mini-Höschen trat sie auf. Hauptsache knapp und sexy war die Devise, auch bei ihrer letzten Show, in der sie unter anderem in Dessous an einer Stange tanzte. Den Fans gefiel es.

Bereits im Frühjahr hatte Spears angekündigt, dass sie mit ihrer Vegas-Show zum Jahresende aufhören werde. Eine Rückkehr sei allerdings nicht ausgeschlossen, erklärte ihr Manager gegenüber dem "Las Vegas Review-Journal" im April.

Jetzt hat Spears erst einmal Zeit für ihre Kinder, Sean und Jayden, und ihren Freund. Seit mehr als einem Jahr ist sie mit Sam Asghari, einem Personal Trainer und Model, zusammen. Der zeigte auf Instagram ein Video der letzten Vegas-Show seiner berühmten Partnerin. Er sei extrem stolz auf sie. "Was für eine Nacht", schrieb er. Wie es mit der Karriere von Spears nun weitergeht, steht allerdings in den Sternen.

