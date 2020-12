Als Darsteller des mandalorianischen Kopfgeldjägers Boba Fett wird der Brite Jeremy Bulloch bekannt. Nun ist der "Star Wars"-Schauspieler gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.

Die "Star Wars"-Welt trauert um Jeremy Bulloch. Der britische Darsteller des Boba Fett ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das berichtete zunächst Daniel Logan, der in "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" den jungen Boba Fett darstellte, in einem Facebook-Post. Ein Sprecher der Familie bestätigte dem US-Portal "Variety", dass Bulloch am Donnerstagmorgen im Beisein seiner Familie in einem Londoner Krankenhaus friedlich eingeschlafen sei. Der Schauspieler starb an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung.

"Ruhe in Frieden, Legende. Ich werde nie vergessen, was du mir alles beigebracht hast. Die Conventions werden ohne dich nicht mehr das gleiche sein. Möge die Macht mit dir sein", verabschiedete sich Logan auf Facebook von seinem Freund und Kollegen. Jeremy Bulloch verkörperte den mandalorianischen Kopfgeldjäger Boba Fett in der Original-"Star Wars"-Trilogie. Er sprach die Figur jedoch nicht selbst, sondern wurde von Jason Wingreen synchronisiert.

Bullochs Karriere dauerte fast 45 Jahre an. Seine ersten Schauspielschritte machte er bereits 1958. Abseits von "Star Wars", neben der Rolle des Boba Fett übernahm er später auch einige Cameo-Auftritte in der Filmreihe, war Bulloch auch in den Serien "Doctor Who" und "Robin Hood" und mehreren "James Bond"-Filmen zu sehen. Der Brite hinterlässt seine Frau Maureen, drei Söhne und zehn Enkelkinder.

Ende November war bereits Schauspieler David Prowse im Alter von 85 Jahren gestorben. Er verkörperte den finsteren Darth Vader in der ersten "Star Wars"-Trilogie. Nach Angaben seiner Tochter starb der rund zwei Meter große Schauspieler an einer Corona-Erkrankung. Prowse wurde in den Kampfszenen der Filmtrilogie durch Fechter Bob Anderson ersetzt. Die Stimme von Darth Vader stammte im Original von James Earl Jones.