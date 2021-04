Zuletzt spielte Joseph Siravo 2013 in der US-Fernsehserie "Elementary" mit.

Ende der 1990er-Jahre wird Joseph Siravo durch seine Rolle des "Johnny Boy" Soprano in der Kultserie "Die Sopranos" weltberühmt. Doch der US-Schauspieler wirkt auch in vielen anderen TV- und Kinoproduktionen mit. Jetzt ist er im Alter von nur 64 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Joseph Siravo ist im Alter von 64 Jahren offenbar nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben. Das berichten mehrere Medien, darunter die Branchenmagazine "Variety" und "The Hollywood Reporter", übereinstimmend. Zu den bekanntesten Rollen des langjährigen Broadway- sowie Film- und Seriendarstellers gehörte "Johnny Boy" Soprano aus der viel gelobten Mafia-Serie "Die Sopranos".

Die BBC zitiert Siravos Tochter Allegra. "Ich war an seiner Seite, als mein Vater heute Morgen friedlich in seinem geliebten Baumhaus eingeschlafen ist", heißt es dort. Sie schätze sich "ungeheuer glücklich, ihn hier auf Erden gehabt zu haben".

Niemand war ein besserer "Teflon-Don"

In den sozialen Medien meldeten sich mehrere seiner ehemaligen Kollegen zu Wort. Garry Pastore, der ebenfalls in der Serie zu sehen war, schrieb: "Ruhe in Frieden, mein lieber Freund, der einen unglaublichen Kampf gekämpft hat." Er werde ihn vermissen und "auf der anderen Seite" wiedersehen.

"Unser Freund und Kollege Joe Siravo ist verstorben", erklärte Michael Imperioli, der ebenfalls bei "Die Sopranos" mitwirkte, bei Instagram. "Joe war ein exzellenter Schauspieler, ein wundervoller Kerl und er wird sehr vermisst werden." Sein Kollege habe treffend "Johnny Boy" verkörpert und in "The Wannabe" einen "perfekten John Gotti" abgegeben. Seiner Ansicht nach habe niemand den berühmten Mobster, auch als "Teflon-Don" bekannt, jemals besser dargestellt.