Starb Lindsay Lohans Ex an einer Nasen-OP?

Absurde Todesursache Starb Lindsay Lohans Ex an einer Nasen-OP?

Wenn ein junger Mensch in Hollywood tot in seiner Wohnung gefunden wird, ist die erste Vermutung oft eine Überdosis. Doch Harry Morton könnte an etwas ganz anderem gestorben sein. Schuld am Tod des Ex-Freunds von Lindsay Lohan soll eine Operation gewesen sein.

Mit nur 38 Jahren verstarb Harry Morton, Gründer der Restaurantkette "Pink Taco" und Ex-Freund von Schauspielerin Lindsay Lohan, am Samstag in seinem Anwesen in Beverly Hills. Zur Todesursache gibt es bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse. Wie übereinstimmend US-Medien berichten, wurde die angeordnete Autopsie mittlerweile allerdings abgeschlossen. Die Behörden warten jedoch noch mit der Veröffentlichung der gewonnenen Erkenntnisse, bis auch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen vorliegen.

2006 war Harry Morton mit Lindsay Lohan liiert. (Foto: imago/ZUMA Press)

Das US-Portal "TMZ" spekuliert derweil bereits, dass möglicherweise eine Nasen-Operation mit Mortons Tod zu tun haben könnte. Demnach habe sich der Unternehmer erst vor wenigen Wochen die Nasenscheidewand begradigen lassen, um besser Luft zu bekommen. Möglicherweise habe es bislang unbekannte Komplikationen bei dem Eingriff gegeben, die nun zum plötzlichen Tod geführt haben könnten. Drogen, die auf eine Überdosis schließen lassen würden, seien nicht bei Morton gefunden worden.

Hang zu Promi-Damen

Morton umgab sich gern mit bekannten Hollywoodstars. So soll er mit Demi Moore, Paris Hilton, Britney Spears, Klitschko-Ex Hayden Panettiere und Jennifer Aniston angebandelt haben. Sicher ist, dass er 2006 eine Beziehung mit Lindsay Lohan führte. Es existieren Fotos, die ihn und die heute 33-Jährige gemeinsam zeigen. Auf Instagram postete Lohan ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit dem verstorbenen Unternehmer zu sehen ist. "Beste Freunde. Bestes Leben", schrieb sie dazu.

Harry Morton arbeitete jahrelang für die "Hard Rock Cafe"-Kette seines Vaters Peter Morton, die dieser 1971 gegründet hatte. Zusätzlich zu seinen Taco-Restaurants besaß er seit 2008 den legendären "Viper Room" in West Hollywood. Für seine Familie ist es nicht der erste schwere Schicksalsschlag. Harry Mortons Halbschwester, Domino Harvey, starb 2005 an einer Überdosis.