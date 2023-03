Stefanie Giesinger scheint wieder in festen Händen zu sein.

Nach sieben Jahren Beziehung trennen sich Model Stefanie Giesinger und Influencer Marcus Butler im vergangenen Jahr. Nun hat die 26-Jährige offensichtlich einen neuen Mann an ihrer Seite. Bei einer Veranstaltung in München zeigen sich die beiden erstmals öffentlich.

Liebes-Überraschung bei Stefanie Giesinger: Das 26 Jahre alte Model scheint wieder in festen Händen zu sein. Bei einem Dinner-Event des Star-Kochs Nobu Matsuhisa im Münchener Edelhotel "Mandarin Oriental" erschien die frühere "GNTM"-Gewinnerin an der Seite von Jeremy Steeb. Der 23-Jährige ist der Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung lernten sich Giesinger und Steeb im vergangenen Jahr kennen. Im August soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Auch in den Instagram-Storys des Models war der Lockenkopf immer wieder zu sehen, zuletzt im Januar bei einem gemeinsamen Urlaub auf Bali. Steeb ist dem Blatt zufolge erfolgreich als Gründer tätig und zudem Unternehmensberater. Er begleitete seinen Vater in der Vergangenheit bereits mehrere Male auf dem roten Teppich.

Giesinger war zuvor sieben Jahre mit dem britischen Influencer und Youtuber Marcus Butler zusammen. Kurz vor dem Lockdown im Frühjahr 2020 brachte das Paar gemeinsam die Modemarke nu-in auf den Markt. In der "GNTM"-Staffel 2021 waren sie zudem gemeinsam als Coaches zu sehen. Im vergangenen Juni suchte Giesinger dann eine Wohnung für sich allein. Vier Monate später machte das Model die Trennung öffentlich. Zuvor machten unter Fans bereits Krisengerüchte die Runde.

Stefanie Giesinger gewann 2014 die neunte Staffel von "Germany's next Topmodel". Im Anschluss an ihren Erfolg in der von Heidi Klum moderierten Castingshow war sie unter anderem das Gesicht des Kosmetikkonzerns L'Oréal. Eine Anfrage von RTL zu der neuen Beziehung wollte Giesingers Management nicht kommentieren.