Bei ihren einstigen männlichen Kollegen auf dem Tennis-Court geht es in Liebesdingen deutlich turbulenter zu. Jedenfalls bei den deutschen. Steffi Graf dagegen führt seit 20 Jahren mit Andre Agassi eine harmonische und skandalfreie Ehe. Und das sogar während der Corona-Krise.

Können Sie bei den Ehen und Liebschaften von Boris Becker eigentlich noch mitzählen? Steffi Graf macht es einem da bedeutend einfacher. Sie, ihr Mann Andre Agassi, ihr Sohn Jaden Gil (19) und ihre Tochter Jaz Elle (18) scheinen ein wirklich perfektes Familienleben zu führen.

In einem Interview mit dem Magazin "Gala" spricht die 52-Jährige nun auch über das gemeinsame Leben in der Corona-Krise. Von Lagerkoller gibt es offenbar keine Spur. Die Familie sei vielmehr für die gemeinsame Zeit während der Pandemie dankbar gewesen, so Graf: "Eigentlich wollte unser Sohn Jaden mit dem College beginnen, das ging dann leider nicht. So hatten wir beide Kinder noch ein bisschen länger bei uns. Das haben wir als Eltern natürlich sehr genossen."

Konflikte habe es auch während der Krise nicht gegeben. "Das liegt uns in der Familie auch so was von fern", so die Tennis-Legende. Das bedeute zwar nicht, dass es nicht auch mal Meinungsverschiedenheiten gebe. "Aber wir vertrauen uns und reden miteinander, geben und nehmen uns Zeit, über Dinge nachzudenken."

"Spaß am und im Leben"

Graf sieht im Tennis eine Erklärung für diese Gelassenheit in der Familie. "Das haben wir wahrscheinlich durch den Sport gelernt - uns auf Herausforderungen zu konzentrieren und Lösungswege zu finden." Ihren Kinder wolle sie für ihren Lebensweg "ein gutes Gefühl für sich und ihre Mitmenschen" mitgeben. Es sei ihr aber auch wichtig, "einfach Spaß am und im Leben zu haben".

Großes Tamtam braucht die einstige Wimbledon-Gewinnerin dafür aber nicht. Die Gerüchte über eine zweite Hochzeit mit Agassi zu ihrem 20. Hochzeitstag am 22. Oktober lacht sie weg und erklärt: "Bei uns in der Familie werden Geburtstage oder andere größere Tage nicht so hoch gehängt. Wir versuchen einfach, aus jedem Tag etwas Besonderes zu machen. Aber sicherlich werden mein Mann und ich einen sehr netten Abend miteinander verbringen und dabei auch die Jahre ein bisschen Revue passieren lassen."

Graf und der ein Jahr jüngere Agassi, der in den 90er-Jahren ebenfalls zur Tennis-Weltspitze zählte, heirateten 2001. Für die in Mannheim geborene Deutsche ist es die erste Ehe. Der US-Amerikaner Agassi hingegen war von 1997 bis 1999 bereits mit der Schauspielerin Brooke Shields verheiratet.