Im vergangenen Jahr soll Jan Ullrich eine Escort-Dame attackiert haben. Nun ist gegen den Ex-Radprofi ein Strafbefehl ergangen.

Gut ein Jahr nach einem Angriff auf eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel ist gegen den früheren Radprofi Jan Ullrich ein Strafbefehl ergangen. Es gehe um den Verdacht der Körperverletzung und der versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, ohne einen Namen zu nennen. Nach Medieninformationen handelt es sich um Jan Ullrich.

Ullrich war am 10. August des vergangenen Jahres in einem Frankfurter Luxushotel vorübergehend festgenommen worden, weil er eine Escort-Dame nach einem Streit angegriffen und so gewürgt haben soll, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Zunächst wurde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der heute 45-Jährige hatte seinerzeit bei der Frankfurter Polizei die Aussage verweigert.

Rund eine Woche vor den Geschehnissen in Frankfurt war Ullrich nach einem Streit mit seinem Nachbarn Til Schweiger auf Mallorca vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Bei beiden Vorfällen stand Ullrich mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.