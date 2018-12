Cora Schumacher ist frisch verliebt. Ihr Auserwählter ist ein waschechter Rocker mit einigen fragwürdigen Tätowierungen und einer nicht minder fragwürdigen Ex-Freundin. Die wettert gerade ziemlich heftig gegen die neue Beziehung ihrer vermeintlich großen Liebe.

Erst tauchen Paparazzi-Fotos von Cora Schumacher und einem recht auffälligen Unbekannten beim Händchenhalten in Düsseldorf auf. Jetzt ist klar, dass es sich bei dem durchtrainierten und volltätowierten Glatzkopf tatsächlich um den neuen Freund der 41-Jährigen handelt. Seit drei Monaten seien sie ein Paar, so Schumacher zu RTL.

Lenox Affa sieht so ganz anders aus als ihr Ex-Mann Ralf. Doch schon bei "Promi Big Brother" verriet die Motorsportlerin, dass sie eigentlich auf große, muskulöse Männer stehe. Der Neue ist Mitglied der Hells Angels und sogar auf dem Kopf und im Gesicht tätowiert.

Ein Tattoo tragen beide rein zufällig an ähnlicher Stelle: eine Rolex-Krone am Handgelenk. "Das war auch eines unserer ersten Gesprächsthemen beim Kennenlernen und ein guter Eisbrecher", erinnert sich Schumacher im Gespräch mit RTL. Allerdings schmücken auch einige diskussionswürdige Motive die Haut des 36-Jährigen, darunter ein Hakenkreuz an der linken Hand.

Cora Schumacher stellt klar, dass ihr Liebster definitiv kein Nazi-Rocker sei. "Mir war zwar schon bewusst, dass einige so etwas denken könnten. Aber er kommt zur Hälfte aus Algerien und hat so gar nichts mit Nazis zu tun", verriet sie. "Die Swastika (Hakenkreuz) gilt in vielen Kulturen als Glückssymbol, und so ist es seinerseits auch interpretiert." Und sie verrät auch, was sie an ihrem Freund so liebe: "Seine ehrliche Art. Ich kann mich immer blind auf ihn verlassen. Egal, was er sagt, er hält es auch ein."

"Er gehört zu mir"

Das sieht eine andere Frau gerade vermutlich völlig anders. Denn so happy Cora Schumacher auch zu sein scheint, so unglücklich ist seine Ex über die neue Beziehung. Kira hat sich nicht nur seinen Namen ins Gesicht tätowieren lassen, sondern trägt auch Lenox' Konterfei auf dem Rücken. Diese Tätowierung zeigt sie in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: "Er gehört zu mir."

Noch Mitte November postete sie bei Instagram ein Foto von sich mit einem Ring am Finger, das sie mit den Worten bedachte: "#married #ring #love Ich liebe dich Baby. Ja ich will 100%". Mit möglichen Heiratsplänen scheint es nun aber vorbei zu sein, zumindest seinerseits. Für Kira gibt es offenbar keinen Zweifel an ihrer gegenseitigen Liebe. "Ich weiß nicht, ob ich Frau oder Ex-Frau bin. Niemand hat sich getrennt", schreibt sie.

Wie "Bild" berichtet, äußerste sich Cora Schumacher auf Nachfrage dazu mit den Worten: "Er ist nicht verheiratet." Weiter heißt es dort, gegen Affa laufe beim Amtsgericht Köln gerade ein Verfahren. Er soll ein Mitglied des verfeindeten Rockerclubs Bandidos bedroht haben.

Was Ex-Mann Ralf Schumacher zur neuen Beziehung sagt, ist nicht bekannt. Auch soll der gemeinsame Sohn David den Neuen an Mutters Seite noch nicht kennengelernt haben.