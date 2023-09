Bevor sie zur Herzogin von Sussex aufsteigt, ist Meghan Markle Schauspielerin. Nun teilt ihr ehemaliger "Suits"-Kollege Patrick J. Adams einige alte Aufnahmen, auf denen auch sie zu sehen ist. Das befeuert sofort die Spekulationen über ein mögliches Comeback der Serie - und Meghans.

Patrick J. Adams schwelgt in Erinnerungen an seine "Suits"-Zeit. Die Anwaltsserie, die 2019 zu Ende ging, darf sich in den USA gerade über neues Interesse bei Netflix freuen. Auf dem Streamingdienst ist "Suits" seit den Sommermonaten sehr beliebt.

Adams, der in "Suits" die Hauptrolle des Mike Ross verkörpert hatte, teilte einige ältere Fotos vom Set der Serie auf Instagram. "Ich vermisse meine Freunde", beschriftete er ein bisher unbekanntes Foto. Neben seiner Ex-Kollegin Sarah Rafferty zeigt es auch Meghan Markle, die heutige Herzogin von Sussex und Ehefrau von Prinz Harry.

Die 42-Jährige war seinerzeit als Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane in "Suits" zu sehen. Ihre Serienfigur verliebte sich in den von Adams dargestellten Mike Ross und heiratete ihn schließlich auch.

"Kommt 'Suits' zurück?"

Auf dem nun von ihrem ehemaligen Schauspielkollegen geteilten Foto ist Meghan barfuß auf dem Boden liegend zu sehen. Ihre Füße hat sie an einen Schrank gelehnt. Sie trägt eine weiße Bluse und einen braunen Rock. Rafferty, die in der Serie als Donna Paulson aufgetreten war, sitzt unterdessen mit einem Telefon in der Hand auf einem Sofa und starrt in die Kamera.

Adams postete noch weitere Fotos: Schwarz-Weiß-Porträts von Meghan sowie den "Suits"-Stars Gabriel Macht, Rick Hoffman, Max Topplin und Gina Torres. Er vermisse "jeden einzelnen von ihnen", fügte der kanadische Schauspieler hinzu.

Kurz darauf legte der 42-Jährige noch einmal mit einem zusätzlichen Schwung an Aufnahmen nach. Auf ihnen ist Meghan etwa dabei zu sehen, wie sie offenbar in Gedanken versunken zwischen den Kulissen der Serie steht. Auf einem anderen Bild liegt sie im Kostüm und mit High Heels auf einem Sofa.

Prompt machten Spekulationen über ein mögliches Comeback der Serie die Runde, auf das Fans schon seit längerer Zeit heiß sind. "Mach uns keine Hoffnungen! Kommt 'Suits' zurück?", lautete etwa ein Kommentar zu den von Adams veröffentlichten Beiträgen. Ein anderer fiel noch deutlicher aus: "Diese Show braucht ein Reboot."

Adams war auch Hochzeitsgast

Sowohl Adams als auch Meghan hatten die Serie zum Ende der siebten Staffel verlassen, die im Frühjahr 2018 ausgestrahlt worden war. Als Meghan im Mai 2018 Prinz Harry in England heiratete, waren auch einige ihrer ehemaligen "Suits"-Kolleginnen und -Kollegen, inklusive Adams, unter den Gästen.

Heute lebt Meghan mit Harry und ihren beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) bekanntlich wieder in den USA. 2020 ist die Familie nach Kalifornien gezogen. Die Voraussetzungen für ein "Suits"-Comeback der Herzogin wären also durchaus gegeben.