Sportlich gesehen ist der Super Bowl in diesem Jahr kaum zu überbieten. Der größte Überraschungsmoment gehört jedoch Superstar Rihanna. Die 34-Jährige feiert ein spektakuläres Bühnen-Comeback - da gerät der Football selbst für einige Promis zur Nebensache.

Der Super Bowl ist ein Stelldichein der Promi-Szene aus Film- und Musikbranche. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt das Model Cara Delevingne. Wie sie auf ihrem Instagram-Account postete, outete auch sie sich als ganz besonderer Rihanna-Fan - dank eines witzigen T-Shirts.

Auf dem stand in großen schwarzen Buchstaben auf Englisch: "Rihanna-Konzert wird von einem Football-Spiel unterbrochen, komisch, aber egal." Den passenden Schnappschuss aus dem Stadion kommentierte sie mit dem Hashtag #teamrihanna und erntete dafür bereits mehr als zwei Millionen Likes auf der Social-Media-Plattform.

Sportlich gesehen war das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles (38:35) vor 67.827 Zuschauern an Dramatik kaum zu überbieten, ein weiteres großes Spektakel war jedoch die Halbzeit-Show von Superstar Rihanna. Die 34-Jährige feierte ein spektakuläres Bühnen-Comeback und verkündete fast schon nebenbei ihre zweite Schwangerschaft.

Jay-Z nur als Zuschauer

Natürlich ließen sich das auch zahlreiche Promis auf der Tribüne nicht entgehen. Zum Beispiel mischte sich Rapper Jay-Z mit seiner elfjährigen Tochter Blue Ivy Carter unter die dortigen Fans. Im Vorfeld war noch spekuliert worden, ob der Musiker nicht sogar an der Seite von Rihanna in der Halbzeit auftreten wird. Die Sängerin zog ihre Show jedoch als Solo-Act durch und Jay-Z konnte sich so auf seinen privaten Besuch konzentrieren.

Ebenso auf der Tribüne: A$AP Rocky. Der Freund von Rihanna sah seiner schwangeren Partnerin natürlich aufmerksam zu und hüllte dabei sein Gesicht in eine US-Flagge. Wollte er nicht erkannt werden? Auch die britische Sängerin Adele ließ sich den Rihanna-Auftritt nicht entgehen. Bereits im Vorfeld kündigte sie ihren Besuch an und gab zu verstehen, dass sie nicht wegen des Football-Spiels da sein wird. Vor wenigen Tagen sagte sie laut "Page Six" bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas: "Ich bin da nur wegen Rihanna." Ebenfalls im Stadion befanden sich der bekennende Chiefs-Fan und Hollywood-Schauspieler Paul Rudd, sein Kollege und Eagles-Fan Bradley Cooper sowie Ex-Beatle Paul McCartney. Die Basketball-Superstars LeBron James und Shaquille O'Neal waren ebenso vor Ort wie Komiker Kevin Hart und der britische Starkoch Gordon Ramsay.