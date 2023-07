Einbrecher erleichtern Sylvie Meis um Schmuck und Handtaschen im Wert von 800.000 Euro. Doch die Moderatorin lässt sich nicht unterkriegen. Ihr zur Seite steht jetzt ein Mann, der schon nach der Trennung von Niclas Castello eine wichtige Rolle spielte.

Sylvie Meis macht gerade schwere Zeiten durch. Während sie im Urlaub auf Ibiza weilte, sind Unbekannte in ihr Haus in Hamburg-Eppendorf eingestiegen und haben Handtaschen und Schmuck im Wert von rund 800.000 Euro erbeutet.

Ob die Diebe über ihren Instagram-Account auf die Schätze in ihrer Wohnung aufmerksam wurden, die sie dort immer wieder zur Schau stellte, ist durchaus möglich. Vielleicht auch deswegen nutzt die 45-Jährige diese Plattform jetzt, um zu zeigen, dass die Kriminellen sie nicht gebrochen haben, denn im Leben kommt es ihr auf ganz andere Dinge an.

"Alles, was zählt"

Die Moderatorin hat ein Foto hochgeladen, das sie auf dem Schoß von André Borchers zeigt, den sie in den Kommentaren auch verlinkt und mit einem "I love you" bedacht hat. Sie hat ihren Arm um die Schultern des 36-Jährigen gelegt, den Kopf an seinen gelehnt. Dazu schreibt sie auf Englisch: "Alles, was zählt".

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Meis mit Borchers zeigt. Er soll sie auch getröstet haben, als im Februar bekannt wurde, dass ihre Ehe mit Niclas Castello gescheitert ist. Ihre Beziehung zu Borchers, mit dem sie seither häufiger zu sehen war, soll allerdings freundschaftlicher Natur sein.

Taschen von Hermès weg

Mehr zum Thema Luxushandtaschen und Schmuck weg Einbrecher plündern Wohnung von Sylvie Meis

Wie zunächst das "Hamburger Abendblatt" meldete, sind etwa zwei Dutzend Handtaschen aus dem Ankleidezimmer der Moderatorin verschwunden. Dabei handelte es sich offenbar größtenteils um Modelle der französischen Marke Hermès, deren Wert je nach Modell zwischen 10.000 bis 25.000 Euro variieren. Meis hat eigener Aussage nach außerdem ein Faible für das Label Chanel.

An die Luxusgegenstände gelangten die Diebe dem Bericht nach über ein Baugerüst am Nachbarhaus, das sie aufs Dach von Sylvie Meis' Wohnhaus führte. Anschließend sollen sie mithilfe einer Leiter über eine Mauer in das Gebäude geklettert sein. Über ein Oberlicht gelangten die Einbrecher dann direkt in Meis' Ankleidezimmer. Wie die Polizei auf Nachfrage von RTL mitteilte, hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen.