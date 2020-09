Am Wochenende ist es tatsächlich so weit. Dann wird Sylvie Meis nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ex-Fußballer Rafael van der Vaart ein zweites Mal den Bund der Ehe eingehen. Niclas Castello heißt ihr Auserwählter. Doch die Hochzeit verläuft nicht reibungsfrei.

Es ist angerichtet. Am Samstag will Sylvie Meis ihrem Verlobten Niclas Castello in Florenz das Jawort geben. Nachdem die ursprünglich im Frühjahr geplante Hochzeit wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, dürfte das Fest nun umso rauschender werden. Doch auch die jetzige Zeremonie verläuft für die Moderatorin nicht ganz sorgenfrei.

So werden die Eltern der Niederländerin nicht dabei sein, wenn Meis zum zweiten Mal in ihrem Leben in den Hafen der Ehe einläuft. Das verriet die 42-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.

"Mein Vater ist leider seit Monaten an den Nieren erkrankt, daher ist es für ihn gesundheitlich nicht möglich, nach Florenz zu reisen", wird Meis von dem Blatt zitiert. Doch damit nicht genug: Aus Sorge um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus bleibt auch die Mutter der Moderatorin der Zeremonie fern.

"Unfassbar schmerzhaft"

Dass die Hochzeit ohne ihre Eltern stattfinden müsse, sei für sie "unfassbar schmerzhaft", erklärt Meis. Und sie ergänzt: "Die finale Entscheidung war mit vielen Tränen verbunden."

Doch es gibt auch zwei Trostpflaster. Zum einen sollten ihre Eltern die Zeremonie über einen Livestream verfolgen können, erläutert Meis. Zum anderen gehörten immerhin ihr Bruder und ihr Sohn Damian zur Hochzeitsgesellschaft. Der 14-Jährige werde seine Mutter auch zum Altar führen. "Er wird meinen Vater gebührend vertreten", ist sich Meis sicher.

Zuletzt hieß es, die Feier solle vergleichsweise intim ausfallen. Demnach erwarten Meis und Castello lediglich rund 70 Gäste vor Ort. Zum Essen soll es unter anderem Pasta geben. Doch Meis erklärte auch: "Ich freue mich am meisten auf unseren Kuchen."

Meis bleibt Meis

Das eigentliche Brautkleid der Niederländerin stammt von Galia Lahav und wurde in Israel gefertigt. Jedoch sollen sich die Feierlichkeiten über mehrere Tage erstrecken.

Ihren Mädchennamen werde sie auch nach der Hochzeit behalten, hat die Moderatorin bereits deutlich gemacht. "Ich werde nie wieder den Namen eines Mannes annehmen. Ich bin Sylvie Meis und sehr stolz darauf", betonte sie. Auch weitere Kinder haben sie und Castello offenbar nicht in Planung. "Wir haben beschlossen, kein Baby mehr zu bekommen", hat sie erklärt.

Erste Meldungen, dass es zwischen Meis und dem als Künstler arbeitenden Castello gefunkt hat, machten im Sommer 2019 die Runde. Schon im Oktober gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Meis war von 2005 bis 2013 bereits mit Ex-Fußball-Star Rafael van der Vaart verheiratet, dessen Namen sie seinerzeit auch angenommen hatte. Aus dieser Ehe stammt Sohn Damian.