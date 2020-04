Moderatorin Sylvie Meis muss ihre anstehende Hochzeit mit Niclas Castello aufgrund der aktuellen Lage vorerst absagen. Aufgeschoben ist in dem Fall aber nicht aufgehoben. Zudem ist sie vermutlich nicht die Einzige, die dieses Schicksal gerade ereilt.

Zuletzt war noch unklar, ob Sylvie Meis im Frühsommer ihren Lebenspartner Niclas Castello heiraten können wird. Jetzt herrscht Gewissheit. "Natürlich ist es traurig und schade, dass wir aufgrund der aktuellen Situation die Feierlichkeiten zu unserer Hochzeit verschieben müssen", erklärt sie im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". Eigentlich hätte sie laut dem Bericht im Juni in Florenz heiraten wollen.

Andere Menschen oder Unternehmen treffe es derzeit allerdings härter. Und "aufgeschoben ist nicht aufgehoben", erklärt Meis weiter. Geplant sei eine "ganz intime kleine Hochzeit im privaten Kreis". Es wäre ihre zweite, denn zuvor war sie bereits mit dem ehemaligen Fußballspieler Rafael van der Vaart verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat.

JLo-Hochzeit ist noch unsicher

Auch Jennifer Lopez plant eigentlich für dieses Jahr die Eheschließung mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez. In einem Videointerview mit der US-Moderatorin Ellen DeGeneres erklärt die 50-Jährige jetzt die durch Corona entstandene verzwickte Lage.

Das Virus habe auch ihre Hochzeit "ein bisschen betroffen". Genaue Details wollte sie aber nicht verraten - wohl auch, weil sie selbst nicht so ganz genau weiß, ob ihre Hochzeit tatsächlich stattfinden kann. "Wir werden sehen, was nun passiert", so die Sängerin. "Ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, was jetzt in Sachen Termin oder dergleichen passieren wird." Man müsse wie alle anderen abwarten und dann in ein paar Wochen sehen, wie sich die Lage entwickelt habe.

Sowohl für Lopez als auch für Rodriguez wäre es nicht die erste Ehe. Der Sportler war schon einmal verheiratet, JLo sogar dreimal - mit Ojani Noa, Chris Judd und dem Sänger Marc Anthony. Mit Rodriguez ist sie seit 2017 zusammen.