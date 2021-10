From Sarah Connor with Love

From Sarah Connor with Love "Täler durchwandert und Gipfel erklommen"

Musikalisch hat sie schon so manchen Gipfel gestürmt. Doch auch privat scheint Sarah Connor gerne mal die Wanderschuhe zu schnüren. Das beweist ein Foto mit ihrem Mann, das sie aus einem ganz besonderen Grund veröffentlicht.

Als Sarah Connor 2001 ihren Hit "From Sarah with Love" herausbrachte, hatte Florian Fischer wohl noch keinen Platz in ihrem Herzen. Schließlich kam sie wenig später erst einmal mit Marc Terenzi zusammen, mit dem sie zwei Kinder bekam. Den Künstlermanager Fischer heiratete sie dagegen erst später.

Doch heute ist klar, wem allein die gebürtige Delmenhorsterin ihre Liebe sendet. Dementsprechend überschwänglich gratuliert sie ihrem Florian nun auf ihrer Instagram-Seite auch öffentlich zu seinem Geburtstag. "Täler durchwandert und Gipfel erklommen! Nichts ist schöner, als ganz oben in deinen Armen in der Sonne einzuschlafen ... Ich liebe dich. So sehr. Happy Birthday, mein König", schreibt Connor in ihrem liebevollen und nahezu poetischen Post.️

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das die beiden Arm in Arm in Trekkingklamotten weit oben in einer bergigen Landschaft zeigt. Offenbar geht die 41-Jährige gerne mal auf Wanderschaft - nicht bei den Männern, sondern in freier Natur.

Ehe-Geheimnis gelüftet

Auch Connor und Fischer haben zwei gemeinsame Kinder, Tochter Delphine (geboren 2011) und Sohn Jax (2017). In einem Sat.1-Interview lüftete sie vor wenigen Tagen ein Geheimnis. "Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in einer Beziehung und seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Viel länger, als man da draußen denkt", sagte die Sängerin dort. Allgemein angenommen wurde bisher, dass sich das Paar 2017 das Jawort gegeben hat.

Aktuell ist Sarah Connor als Jurorin bei "The Voice of Germany" im Einsatz. Schlagzeilen machte sie zuletzt jedoch auch, als sie ihre Coronavirus-Infektion und ihre Erfahrungen im Kampf mit Depressionen öffentlich machte.