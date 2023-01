Tatjana Patitz lebte zuletzt in der Nähe von Santa Barbara in den USA.

Der unerwartete Tod von Tatjana Patitz schockiert die Modewelt - nun äußert sich die Agentin des deutschen Models zur Todesursache. Demnach litt die gebürtige Hamburgerin seit einiger Zeit an Brustkrebs, hielt die Krankheit aber weitgehend geheim.

Tatjana Patitz ist an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben. Das gab die Chefin ihrer Modelagentur, Corinne Nicholas, am späten Mittwochabend bekannt. "Sie wird von ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihren Eltern überlebt. Unnötig zu sagen, dass wir alle am Boden zerstört sind. Sie war eine mitfühlende Seele, gütig und großzügig im Herzen", wird Nicholas von RTL zitiert.

Patitz wurde im März 1966 in Hamburg geboren und mit nur 17 Jahren von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt. In den 1990er Jahren avancierte sie selbst zu einem Star der Modewelt, zierte zahlreiche Titelseiten und gehörte unter anderem neben Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell und Claudia Schiffer zu den ersten sogenannten Supermodels.

Patitz trat daneben auch in Filmen auf, etwa in "Die Wiege der Sonne" aus dem Jahr 1993, in dem sie neben Sean Connery spielte. Zudem war sie etwa auch im Musikvideo zu George Michaels Song "Freedom! '90" zu sehen.

In der Modewelt rief der Tod des früheren Supermodels tiefe Bestürzung hervor. "Tatjana war immer das europäische Symbol für Chic, eine Mischung aus Romy Schneider und Monica Vitti", sagte "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour. "Ein Engel hat uns verlassen", schrieb Model und Schauspielerin Eva Herzigova. Von ihrem Tod zu hören, sei "die traurigste Nachricht, die ich mir hätte vorstellen können". Herzigova vermisse Patitz sehr.

Auch Topmodel Cindy Crawford erklärte, sie sei "so traurig, vom Tod der wunderschönen Tatjana Patitz zu hören". Sie seien zusammen "Babys in der Fashion-Industrie" gewesen und sie fühle sich, "als ob wir gemeinsam aufgewachsen sind". Die beiden hätten für viele Fotoshootings gemeinsam vor der Kamera gestanden und bei Fashion-Shows oftmals auch hinter der Bühne.

Crawford beschreibt Patitz als "sensibel, gütig sowie neugierig - und wer könnte jemals diese durchdringenden Augen vergessen". Crawford sende ihre Anteilnahme an Patitz' Familie, insbesondere an ihren 19-jährigen Sohn Jonah. Vom Vater ihres Kindes, dem US-Unternehmer Jason Johnson, hatte sich Patitz vor einiger Zeit getrennt.