Fans der "Tribute von Panem", aufgepasst! Das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" wird diesen Sommer in Duisburg gedreht - und sucht Tausende von Komparsen. Interessenten sollten sich jedoch nicht unbedingt an ihre eigene Frisur hängen.

Das "Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" ("Das Lied von Vogel und Schlange") wird ab Mitte August im Großraum Duisburg gedreht. Für den Dreh werden nun rund 3000 Komparsen gesucht. Wie der "Spiegel" berichtet, sucht die Agentur Eick Menschen, die für einen bis acht Drehtage mitwirken können.

"Eingeladen sind Menschen jeglicher Ethnizitäten und Herkünfte sowie aller Geschlechter und Genderidentitäten, im Alter von 8 bis 80 Jahren", sagt Gregor Weber, Mitinhaber der Agentur Eick, dem Magazin. "Da viele dieser Personen als Panems Einwohner gecastet werden, ist ein natürliches und ausdrucksstarkes Aussehen ein Muss."

Interessierte sollten sich online bewerben: Bis zum 8. August müssen ein Datenformular und zwei aktuelle Fotos eingereicht werden. Wie der "Spiegel" schreibt, hat die Casting-Agentur noch ein paar andere Anforderungen: Ungeeignet sind Menschen mit sichtbar gefärbten Haaren, Permanent Make-up, Solariumbräune, festen Zahnspangen, Tunnelohrringen, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen.

Für diejenigen, die mutig sind und bereit sind, viel zu investieren: Die Bewerber sollten bereit sein, sich die Haare schneiden zu lassen, falls nötig. Und für die noch Mutigeren: Einige Szenen benötigen Komparsen, die sich die Haare rasieren lassen.

"Das Lied von Vogel und Schlange"

Wer die "Tribute von Panem" bereits kennt, weiß, dass ein Großteil der Bevölkerung im Staat Pandem sowohl im Film als auch im Buch als stark unterernährt beschrieben wird. Deshalb setzt die Casting-Agentur "vorrangig auf sehr schlanke und dünne Körpertypen", erklärt Weber dem "Spiegel". Zudem würden viele junge Menschen, die mindestens 17 Jahre alt sind, aber jünger aussehen, gesucht. "Bewerbungen von Menschen mit körperlicher Behinderung, auch mit sichtbaren Narben oder Amputationen, sind herzlich willkommen."

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Suzanne Collins aus dem Jahr 2020, das Jahrzehnte vor Katniss Everdeens Abenteuern in "Die Tribute von Panem" spielt - somit wird Jennifer Lawrence nicht darin auftauchen. Stattdessen dreht sich die Vorgeschichte um Coriolanus Snow, ein ehrgeiziger Junge, der schließlich zum tyrannischen Anführer des dystopischen Landes Panem wird. Der junge Snow soll von Tom Blyth gespielt werden, wie kürzlich bekannt wurde. Snow wird auch Grays Mentor während der "Hungerspiele".