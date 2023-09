In der Nacht werden in den USA die MTV Video Music Awards verliehen. Zu den großen Gewinnern zählt - wie so oft - Taylor Swift. Dass sie wieder im Mittelpunkt steht, liegt nicht allein an ihrer Musik und Stilsicherheit, sondern auch einer Überraschung, die sie aus dem Konzept bringt.

Bei großen Preisverleihungen geht es nicht nur um die Auszeichnungen selbst. Auch die modischen Auftritte der Stars auf dem roten Teppich sorgen meist für Aufsehen. Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards in New Jersey standen zwei große Namen ganz oben auf den Listen der bestangezogenen Promis des Abends: Taylor Swift und Selena Gomez.

Selena Gomez setzte bei den MTV VMAs 2023 auf eine rote Robe von Oscar de la Renta. Das Neckholder-Kleid im floralen Design war halbtransparent und hatte einen tiefen Ausschnitt sowie einen Rock aus perlenbesetzten Blütenranken. Gomez kombinierte dazu passende rote Stilettos und silbernen Schmuck. Der "Only Murders in the Building"-Star trug die dunklen Haare in der Mitte gescheitelt und für diesen Anlass glatt gestylt.

NSYNC bringen Swift aus dem Konzept

Taylor Swift setzte bei den VMAs auf schlichte Eleganz: Die 33-jährige "Midnights"-Sängerin erschien auf dem roten Teppich in einem hautengen, asymmetrischen Neckholder-Kleid von Versace mit einem hohen Beinschlitz und goldenen Knöpfen. Sie rundete ihr schwarzes Outfit mit mehreren goldenen Halsketten und schwarzen Stilettos ab. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst.

Für Taylor Swift gab es bei der Preisverleihung später noch eine besondere Überraschung: *NSYNC sind bei den MTV Video Music Awards wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden, um ihr einen der Preise zu überreichen. Die Band, bestehend aus Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Justin Timberlake, Lance Bass und Joey Fatone, zeichnete die Künstlerin in der Kategorie "Best Pop" aus. Als Swift zu ihnen auf die Bühne kam, war sie offenbar geschockt. Ihr falle es schwer, von der *NSYNC-Reunion zu ihrem Preis umzuschalten, so die Sängerin laut "The Hollywood Reporter". "Ihr seid personifizierter Pop", schwärmte Swift. Sie wurde zudem unter anderem noch für die beste Regie und den Song des Jahres geehrt.