Gollum ist eine der Kultfiguren aus "Lord of the Rings".

Die Ankündigung einer Serie im "Herr der Ringe"-Universum dürfte bei Millionen Anhängern des Tolkien-Epos für Freudentaumel gesorgt haben. Nun gibt Streaming-Anbieter Amazon bekannt, wann der Startschuss endlich fällt. Allerdings müssen sich die Fans noch eine Weile gedulden.

Fantasy-Fans können sich freuen: Die erste Staffel der Amazon-Serie auf Grundlage der "Herr der Ringe"-Bücher soll am 2. September 2022 Premiere feiern. Das Streaming-Unternehmen gab den Starttermin für die noch titellose "Lord of the Rings"-Serie nun bekannt. Dazu veröffentlichte Amazon das Foto von einer Mittelerde-Landschaft mit einem imposanten Schloss.

Die Dreharbeiten für die erste Staffel seien in Neuseeland abgeschlossen worden, hieß es weiter. Amazon hatte sich 2017 die weltweiten Fernsehrechte für die Fantasy-Saga des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien gesichert und die Verfilmung einer Vorgeschichte der "Der Herr der Ringe"-Saga angekündigt.

Für die Filmrechte zahlte Amazon Berichten zufolge rund 250 Millionen Dollar (rund 210 Millionen Euro). Das Produktionsbudget dürfte nochmal bei zwischen 100 und 150 Millionen Dollar pro Staffel liegen. Das Studio arbeitet unter anderem mit dem Tolkien-Nachlass zusammen. Es sind mehrere Staffeln geplant.

Zum Ensemble-Cast gehören Schauspielerinnen und Schauspieler wie Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Ema Horvath und Benjamin Walker. Die Regie übernimmt unter anderen der Spanier Juan Antonio Bayona. Tolkiens Werke gehören zu den erfolgreichsten der Literaturgeschichte.

Die dreiteilige Verfilmung unter der Regie des Neuseeländers Peter Jackson ("Die Gefährten", 2001; "Die zwei Türme", 2002; "Die Rückkehr des Königs", 2003) gewann 17 Oscars. Die Film-Trilogie mit Stars wie Elijah Wood, Viggo Mortensen und Liv Tyler spielte weltweit annähernd drei Milliarden US-Dollar ein.