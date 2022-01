Schon vor zwei Wochen ist klar, dass die für Ende Januar geplanten Grammys in L.A. so nicht stattfinden können, denn auch in den USA steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen aufgrund von Omikron. Nun haben die Verantwortlichen einen neuen Termin und einen anderen Ort für den Musikpreis festgelegt.

Die 64. Verleihung der Grammy Awards findet im April statt. Das haben die Veranstalter nun bestätigt. Harvey Mason Jr., Chef der Recording Academy, erklärt in einem Statement, dass er sich freue, mitteilen zu können, dass die Awards am 3. April 2022 in der MGM Grand Garden Arena verliehen würden. Damit findet die Verleihung, bei der eine "Show der Weltklasse" geboten werden soll, erstmals in Las Vegas statt. Für gewöhnlich wird der Musikpreis in Los Angeles verliehen.

"Nach sorgfältiger Überlegung und Analyse" habe man sich dazu entschieden, die Veranstaltung auf noch unbestimmte Zeit zu verschieben, hieß es erst Anfang Januar in einem gemeinsamen Statement der Recording Academy und des Fernseh-Networks CBS. Ursprünglich sollte das Event am 31. Januar steigen, durch die Omikron-Variante des Coronavirus gebe es aber "einfach zu viele Risiken". Auch 2021 hatte die Verleihung wegen der Pandemie verschoben werden müssen. Statt Anfang Januar wurden die Preise im März verliehen.

Nominiert für einen oder mehrere Preise sind in diesem Jahr unter anderem Bands und Künstler wie ABBA, BTS, Billie Eilish, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Dolly Parton, Cardi B, Taylor Swift, Ed Sheeran und die Foo Fighters. Durch die Gala soll erneut Trevor Noah führen.

Schwere Zeiten für Award-Shows

Schon im vergangenen Jahr fand die Grammy-Verleihung nicht wie noch vor Corona gewohnt statt, weil zu diesem Zeitpunkt die Delta-Variante in den USA wütete. Seinerzeit sollten die Preise ebenso zunächst Ende Januar verliehen werden. Die Veranstaltung fand dann schließlich aber Mitte März statt.

Bereits die Golden Globes wurden kürzlich nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit verliehen. Und das von Robert Redford gegründete Sundance-Festival verlegte sein Programm spontan komplett ins Internet. Lediglich die Oscars finden nach aktuellem Stand zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt statt. Der ist am 27. März, und erstmals seit 2018 soll sogar wieder ein Host durch den Abend führen. Im Gespräch ist hier "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland, wie es zuletzt hieß.