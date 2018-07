Unterhaltung

Mit nur 41 Jahren: The-Shins-Musiker Richard Swift ist tot

Die Musikwelt trauert um Richard Swift. Der Sänger, Songschreiber und Produzent erlag mit nur 41 Jahren einer schweren Krankheit. Swift galt als instrumentales Multitalent - und war unter anderem Mitglied der Indie-Rockbands Black Keys und The Shins.

Der US-Musiker Richard Swift ist tot. Swift, der Teil der Band Black Keys war und zeitweise auch als Produzent, Sänger und Songschreiber für The Shins und The Arcs arbeitete, starb im Alter von 41 Jahren in Tacoma im US-Bundesstaat Washington, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher berichteten.

Swift spielte Bass, Keyboard und Schlagzeug, sang aber auch im Background. "Heute hat die Welt einen der talentiertesten Musiker verloren, den ich kenne", schrieb Black-Keys-Bandkollege Dan Auerbach bei Instagram. "Ich werde dich vermissen, mein Freund." Die Todesursache ist nicht bekannt.

Im vergangenen Monat war aber öffentlich geworden, dass Swift unter einer "lebensbedrohlichen Krankheit" litt und deshalb in eine Klinik eingeliefert werden musste. Infolge der Berichterstattung wurde Geld gesammelt, damit er die Behandlungskosten begleichen kann. Dennoch starb Swift nun offenbar an den Folgen seiner schweren Erkrankung.

Ein musikalisches Multitalent

Der Musiker stammte aus Kalifornien. Seine ersten Platten nahm er in den frühen 2000ern auf - darunter "Walking Without Effort" und "The Novelist". Von 2011 bis 2016 gehörte er der Indie-Rockband The Shins an. 2014 tourte er als Bassist mit den Arcs. Er produzierte unter anderem für Foxygen, the Mynabirds, Sharon Van Etten und Damien Jurado.

In Cottage Grove im US-Bundesstaat Oregon gründete und leitete Swift sein eigenes Aufnahmestudio. Sein letztes eigenes Album erschien 2009 in Zusammenarbeit mit Damien Jurado unter dem Namen "The Atlantic Ocean". Swift hinterlässt seine Mutter und eine Schwester.

Quelle: n-tv.de