Vor wenigen Wochen erst feiert Thomas Gottschalk seinen 70. Geburtstag. Doch der Schalk sitzt ihm auch heute noch im Nacken. So verschickt er nun einen Tweet, der aus nichts als einem Datum und einem Herz-Emoji besteht. Was ist gemeint? Hochzeit? Umzug? Oder doch das "Wetten, dass ..?"-Comeback?

Als Entertainer mag Thomas Gottschalk zum alten Schlag gehören. Doch auch jemand wie er kommt heutzutage kaum darum herum, in den sozialen Netzwerken präsent zu sein. Und so besitzt "Thommy" tatsächlich schon seit 2015 einen Twitter-Kanal, auch wenn er den zuletzt eher wenig nutzte. So waren seine bislang letzten Worte auf Twitter am 12. April: "Sommerpause! Ich schreib ein Buch." Am 12. April 2018 wohlgemerkt.

Umso mehr sorgt es verständlicherweise für Aufsehen, dass sich Gottschalk jetzt nach über zwei Jahren Abstinenz mit einem Tweet zurückgemeldet hat. Und das nicht etwa mit irgendeinem Tweet, sondern mit einer öminösen Botschaft, die die Gerüchteküche anheizt und die Spekulationen nur so ins Kraut schießen lässt.

"20.07.2020" - das ist alles, was Gottschalk in seiner Nachricht schreibt. Das Einzige, was dem noch folgt, ist ein rotes Herz-Emoji.

Hochzeit? Mit Mross? Oder mit Jauch?

Was hat das zu bedeuten? Das fragen sich nicht zuletzt viele der über 100.000 Follower, die Twitter-Muffel Gottschalk bis heute die Stange gehalten haben. Für viele scheint klar zu sein: Der Moderator wagt mit seiner neuen Freundin Karina Mross noch einmal den Gang vor den Traualtar. Oder doch mit jemand anderen? "Endlich! Gottschalk heiratet Günther Jauch", mutmaßt etwa ein Nutzer.

Doch es gibt auch Hinweise, die gegen eine bevorstehende Hochzeit sprechen. Zum einen ist nicht bekannt, dass Gottschalk überhaupt bereits von seiner Frau Thea, mit der er 46 Jahre lang liiert war, geschieden wäre. Zum anderen stellt ein Nutzer trocken, aber nicht ganz falsch fest: "Niemand heiratet an einem Montag."

Comeback der "Supernasen"?

Andere Follower Gottschalks mutmaßen deshalb: "Du wirst wieder Vater." Oder sie erwarten, dass der Entertainer alsbald seiner jüngsten Wahlheimat Baden-Baden wieder den Rücken zukehrt: "Ist das der Umzugstag nach Malibu?" Oder sie hoffen auf ein Comeback des Entertainers in Film- oder Fernsehform. "Endlich 2 Supernasen 3", witzelt ein Nutzer mit Blick auf die Kinofilme, die Gottschalk Anfang der 80er-Jahre mit Komiker Mike Krüger gedreht hatte. Und wiederum andere haben natürlich auch diese Spekulation parat: "Endlich wieder 'Wetten, dass ..?'"

Vermutlich ist es nichts von alledem. Das Buch, das er schreiben wollte, hat Gottschalk mit seinem Werk "Herbstbunt: Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd" allerdings auch schon 2019 abgeliefert. So bleibt nichts anderes übrig, als sich überraschen zu lassen. Gottschalk wird das Rätsel sicher bald lösen. Die Aufmerksamkeit hat er sich jedenfalls schon mal gesichert.