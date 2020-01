Diese Woche kommt mit "Die Hochzeit" ein neuer Film von Til Schweiger in die Kinos. Und auch bei ihm selbst scheint die Liebe wieder Einzug gehalten zu haben. Jetzt zeigt er sich rund ein Jahr nach seiner letzten Trennung mit einer neuen Frau an seiner Seite.

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger kam am Wochenende mit weiblicher Begleitung zu einem Box-Event in Hamburg. Der "Bild"-Zeitung erklärte er vor Ort: "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen." Die zwei hätten sich "gerade erst kennengelernt", wird er außerdem zitiert. Es soll sich bei der Blondine um eine 25-jährige Grundschullehrerin namens Sandra handeln, heißt es dort weiter.

Schweiger und Dutton trennten sich Anfang 2019. (Foto: imago/Spöttel Picture)

Im Februar 2019 hatte Schweiger die Trennung von Francesca Dutton bekannt gegeben. Seitdem hatte er sich nicht mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. In einem Interview mit "Bild am Sonntag" erklärte er jetzt, dass er gerne noch einmal Vater werden würde. Wie frisch die Beziehung zu Sandra ist, lässt sich wohl an dem bemessen, was er dort sonst noch von sich gab. Das sei alles nämlich gar nicht so einfach, "weil die Ansprüche steigen, je älter man wird". "Es ist schwieriger geworden, eine Frau zu finden", so Schweiger in dem Gespräch zum Start seines neuen Kinofilms am kommenden Donnerstag. Der heißt ausgerechnet "Die Hochzeit", und darin spielt er den DJ Thomas, der endlich sesshaft werden und seine Freundin heiraten will.

Verheiratet war der 56-Jährige im echten Leben bisher einmal: 1995 hatte er Dana Schweiger das Jawort gegeben. Die Trennung folgte zehn Jahre später, offiziell geschieden sind die beiden seit 2014. Gemeinsam haben sie vier Kinder: den 24-jährigen Valentin, die ein Jahr jüngere Luna, die 21 Jahre alte Lilli sowie die 17-jährige Emma.