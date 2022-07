Viele seiner Fans verstehen nicht, was Til Schweiger an dem Video lustig findet.

Gerade steckt Til Schweiger mitten in den Dreharbeiten zur Fortsetzung des 90er-Jahre-Hits "Manta, Manta". Schlagzeilen macht er nun aber mit einem Video bei Instagram, das bei seinen Fans nicht gut ankommt. Sie empfinden die darin gezeigte Situation eher als unangenehm.

Kürzlich hat Til Schweiger auf seinem Instagram-Account ein Video geteilt, das nun für Diskussionen und entsetzte Kommentare sorgt. Während er selbst die gezeigte Situation offenbar "niedlich" findet, sind seine Follower und Followerinnen schockiert, weil er darin eine Frau ohne ihr Wissen vorführt.

Die Dame in dem Clip hat Til Schweiger offenbar erkannt und spricht ihn an. Sie möchte wissen, ob er der Schauspieler von "Keinohrhasen" sei, doch der 58-Jährige verneint. "Aber ich finde den Film gut", fügt er noch an und lässt die Frau mit Hut und Zigarette auflaufen, als sie noch einmal nachhakt, ob er wirklich "nicht der Schauspieler mit der Tochter" ist. Zwar schreibt er im Text dazu "OMG…. wie niedlich…. sein's net der Babba? Made my day!", und fügt mehrere Emojis mit Herzchen in den Augen hinzu. Vor Kritik seitens seiner Abonnenten und Abonnentinnen schützt ihn das aber nicht.

"Das ist ja gemein"

Die meisten können nicht glauben, was der "Babba" von Schauspielerin Emma Schweiger abgezogen hat. In den Kommentaren äußern sie sich entsetzt. "Ob die Dame zugestimmt hat, dass sie hier lächerlich gemacht wird?", fragt ein User. Ein anderer findet: "Das ist ja gemein. Da traut sie sich, ihn anzusprechen, und dann sowas." Ein anderer kritisiert: "Nicht gut! Keiner hat es verdient, auf Insta so präsentiert/bloßgestellt zu werden, nur weil sie sich traut, einen Star anzusprechen."

Es ist natürlich unklar, ob nach der Aufnahme des Videos doch noch ein Gespräch zwischen Schweiger und der Dame stattfand, er die Situation aufgeklärt und sie ihm für das Hochladen des Clips ihr Okay gegeben hat. Dennoch fragen sich offenbar viele, wo hier der Witz versteckt sein soll.

Lustiger wird hoffentlich der neue Film von und mit Til Schweiger. Aktuell dreht er an einer Fortsetzung des Kinohits "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991, in dem er damals wie heute den Manta-Fahrer Bertie spielt.