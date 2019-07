In sozialen Netzwerken fällt er gerne mal auf - mit wütenden Worten und konfusen Satzstrukturen. Doch nun macht Til Schweiger mal eine Ausnahme und lässt Bilder sprechen. Mit einer Fotocollage macht er sich über Annegret Kramp-Karrenbauer lustig.

Til Schweiger weilt auf Mallorca, und offenbar hat er etwas Zeit zu Verfügung. Auf Instagram kann man verfolgen, wie der Schauspieler gemeinsam mit Freunden und Familie den Tag verlebt. Da wird einer sonnenverbrannten Dame am Schlüppi gezogen, der Kumpel in einer Eiswanne versenkt oder ein Vögelchen gerettet. Bei all den Freizeitaktivitäten bleibt aber offenbar auch ausreichend Bildschirmzeit. Schweiger ist im Netz auf ein Meme gestoßen, das ihn so vom Hocker gerissen haben muss, dass er es unbedingt mit seinen Followern teilen wollte.

Fotos von drei Personen sind für das Meme zusammengeschnitten worden. Darauf zu sehen: Mark Esper, Verteidigungsminister der USA, Sergey Shoygu, Verteidigungsminister von Russland, und Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin von Deutschland. Die Männer sind in Anzug beziehungsweise in Uniform und mit ernster Miene abgebildet, das Foto von Kramp-Karrenbauer stammt von ihrem Auftritt beim Saarländischen Karneval, wo sie als "Putzfrau Gretel" auf der Bühne stand. "Verteidigungsministerium" steht über den Bildern. Dann wird der Ländervergleich aufgemacht.

Schweiger hat Spaß

"Epic!!!", kommentiert Schweiger mit acht lachenden Smileys und sicherheitshalber noch fünf Finger-Emojis. Der Witz hat dem 55-Jährigen offenbar gefallen, wenngleich das Meme durchaus als streitbar gelten kann, wird doch Kramp-Karrenbauer im Kontrast zu den vermeintlich ernstzunehmenden Herren lächerlich gemacht.

Schweiger jedenfalls amüsiert sich auch noch in der Kommentarspalte königlich. Das "Von der unbesiegbaren Preussischen Armee ist es hierzu gekommen" eines Fans honoriert er - wie sollte es anders sein - mit mehreren lachenden Smileys.