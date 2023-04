Schlechte Nachrichten für Fans von Tim Bendzko: Nach seinem Konzertabbruch in Stuttgart muss der Sänger nun weitere Auftritte im April ausfallen lassen. Auf Instagram richtet der 37-Jährige emotionale Worte an seine Fans.

In Stuttgart musste er ein Konzert abbrechen, nun hat sich Sänger Tim Bendzko mit emotionalen Worten bei seinen Fans gemeldet. Unter anderem auf Instagram veröffentlichte er ein Statement, in dem es hieß, dass er sich "auf dem Weg der Besserung" befinde und sich für die "zahlreichen Genesungswünsche" bedankte.

Bendzko teilte zudem mit: "Ich habe alle Szenarien hundertmal durchgespielt und bin am Ende leider zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu riskant ist, in Hamburg und Berlin zu spielen." Beide Konzerte werden ebenfalls im Oktober nachgeholt, versicherte der Musiker: "Ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir unendlich leidtut. Ich weiß, dass einige von euch unglaubliche Strapazen auf sich nehmen, um bei einem dieser Konzerte dabei sein zu können. Wenn es dann verschoben werden muss, ist und bleibt es einfach kacke. Gesundheit hin oder her." Er fügte hinzu: "Deshalb ist mir wichtig, dass Ihr wisst, dass das keine leichtfertige" Entscheidung sei. "Bedauerlicherweise ist es aber die vernünftigste."

In Stuttgart musste Bendzko seinen Auftritt am vergangenen Mittwoch nach drei Songs bereits abbrechen. Er erklärte anschließend ebenfalls in den sozialen Medien: "Es war tagsüber absolut nicht abzusehen, dass es so enden würde. Aber wenn der Körper 'Nein, Danke' sagt, hat man nicht mehr viele Optionen." Weiter hieß es: "Dass meine Stimme gerade hinüber ist, hat leider auch zur Konsequenz, dass das Konzert in Leipzig verschoben werden muss." Auch diese beiden Konzerte werden im Herbst nachgeholt, versicherte der Sänger.

Seit seinem Erfolgshit "Nur noch kurz die Welt retten" im Jahr 2011 ist Tim Bendzko ein fester Bestandteil der deutschen Musikwelt. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen, vier Alben und weitere Hits wie "Unter die Haut" oder "Hoch".