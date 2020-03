Die "Bullerei" ist zu - was tun? Da kann man anderen unter die Arme greifen, denkt sich Tim Mälzer: Der Starkoch, sein Team und weitere Hamburger Gastronomen versorgen das Personal des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf mit Essen. Kostenlos.

Tim Mälzer, seine Restaurant-Teams und weitere Hamburger Gastronomen unterstützen das Personal des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) mit kostenlosem Essen. Unter dem Motto "Kochen für Helden" wurden am Montag Nudelgerichte und Kuchen zubereitet und ausgeliefert. Bilder der "Teamwork Deluxe"-Aktion, wie Mälzer sie bezeichnet, postete er auf seinem Instagram-Account.

"Heute war es so weit. Zusammen mit dem Team der @bullerei und Hamburger Gastronomen haben wir in der guten Botschaft unsere ersten Portionen an das UKE ausgeliefert. Morgen geht es weiter @kochen_fuer_helden", erklärt Mälzer die Unterstützungsaktion in Zeiten der Corona-Krise.

Viele Köche verderben den Brei? Von wegen!

Und wer jetzt vielleicht denkt, "das bisschen Nudeln", lese sich gleich noch den zweiten Absatz durch, denn damit nicht genug: "Wenn Euch gerade auch die Kantine weggebrochen ist, oder Ihr Euch aufgrund der vielen Schließungen dieser Tage nicht mehr bei der Arbeit versorgen könnt, meldet Euch bitte per Mail an kochenfuerhelden@gmail.com bei uns. Das Ganze kostet Euch übrigens nichts", heißt es laut Mälzers Post im Namen der Hamburger Gastronomen "@kitchenguerilla @saltandsilver @fabiohaebel @klippkroog @ueberquell @@koralelci und immer mehr..." weiter.

Danke, Herr Mälzer. In diesem Fall verderben viele Köche ausnahmsweise mal nicht den Brei!