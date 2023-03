Tina Ruland und Til Schweiger sind zurück als Uschi und Bertie in der Fortsetzung von "Manta, Manta". An der Beziehung der beiden Hauptcharaktere hat sich einiges geändert. Nicht aber an den Kusskünsten von Schweiger, wie Ruland verrät.

Tina Ruland und Til Schweiger sind ab dem 30. März wieder als Uschi und Bertie auf der Kinoleinwand zu sehen. Damals begeisterten die beiden als Traumpaar in "Manta, Manta" (1991), Küsse vor laufender Kamera inklusive. Das Küssen habe Schweiger auch 30 Jahre später nicht verlernt, verrät Ruland nun im Interview mit "Gala".

Er küsse "immer noch gut", erklärt sie. Nur habe sie am Set für ihre "Knutsch-Zeit" regelrecht kämpfen müssen, da Schweiger "ja als Regisseur und Hauptdarsteller ganz andere Prioritäten" habe. Sie habe demnach mehr Zeit für die Kussszenen eingefordert.

Ruland verrät aber auch - Achtung, Spoiler! - dass Uschi und Bertie in der Fortsetzung gar kein Paar mehr seien: "Das darf ich verraten. Ihre Beziehung hat nicht gehalten, aber das spiegelt ja auch ein bisschen unsere Gesellschaft wider. Uschi ist heute weniger naiv und eine echte Businessfrau."

"Til hat sich super gekümmert"

Ruland und Schweiger seien bis heute gute Freunde. Am Set hätten sich die beiden viel unterhalten, da sie beide Familienmenschen seien. Rulands Söhne Jahvis und Vidal seien ebenfalls bei den Dreharbeiten dabei gewesen und seien sogar im Film zu sehen: "Til hat sich super gekümmert, er kann einfach wahnsinnig gut mit Kindern umgehen und meinte dann plötzlich: 'Tina, die zwei müssen mit in den Film.' Und jetzt sind meine beiden Söhne tatsächlich das erste Mal mit mir in einem Film zu sehen."

Schweiger hatte die Fortsetzung seines Kult-Films aus dem Jahr 1991 bereits vor über zehn Jahren geplant, doch der plötzliche Tod von Produzent Bernd Eichinger (1949-2011) verzögerte das Projekt. 2018 gab Schweiger bekannt, er habe vorgeschlagen, der Produktionsfirma Constantin Film die Rechte abzukaufen, dies sei jedoch abgelehnt worden. Im Jahr darauf erklärte Constantin Film, an einem Konzept und Drehbuch zu arbeiten.

Einen dritten "Manta Manta"-Teil schließt Ruland nicht aus. "Warum nicht, wenn die Leute Lust darauf haben. Aber bitte nicht wieder 30 Jahre warten. Obwohl, das könnte dann auch sehr witzig werden, wenn wir ein Rollator-Rennen machen."