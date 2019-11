Ein Dokumentarfilmer macht öffentlich, dass die Tochter von INXS-Sänger Michael Hutchence nach dessen Tod offenbar leer ausging und nie einen Cent von seinem Erbe sah. Heute lebt sie ein bescheidenes Leben abseits der Zivilisation.

Michael Hutchences Tochter Tiger Lily soll bislang vom Erbe ihres verstorbenen Vaters keinen Cent gesehen haben. Das hat die 22-Jährige dem Dokumentarfilmer Richard Lowenstein erzählt.

Tiger Lily soll ihm von ihrer miserablen finanziellen Situation berichtet haben, und dass sie sich vom Nachlass ihres Vaters ignoriert fühle. Sie habe nur 500 Pfund bekommen, als der INXS-Sänger 1997 im Alter von 37 Jahren starb. Lowenstein kontaktierte Tiger Lily, um für seinen Film über die Musik von INXS und das Leben des Sängers zu sprechen, wie er dem US-Promi-Magazin "Who" berichtete. Der Film "Mystify Michael Hutchence" feierte seine Premiere beim Tribeca Film Festival im April.

Nur Geld für Schule und Kindermädchen

Anfang des nächsten Jahres soll zudem ein Buch von Hutchences Schwester Tina erscheinen. Die heute 71-Jährige sagte der "Daily Mail: "Wir fühlen uns betrogen." Der Nachlass habe zwar die Kosten für Tiger Lilys Schule, das Kindermädchen und den Unterhalt finanziert, bis sie 18 wurde, aber die Zahlungen, die sie in weiteren Stadien ihres Lebens erhalten sollte, seien nie angekommen. "Mein Bruder hat 20 Jahre lang mit INXS gearbeitet und wollte Geld für seine Tochter und seine Familie hinterlassen, aber keiner von uns hat einen Cent gesehen." Sie habe jahrelang erfolglos um ihren eigenen Anteil am Vermögen ihres Bruders gekämpft. Die pensionierte Hollywood-Visagistin hat seit dem Tod der Mutter Paula Yates keinen Kontakt mehr zu ihrer Nichte Tiger Lily.

Ein Leben im Outback

Hutchences Tochter lebt heute im Westen Australiens mit ihrem Freund ein bescheidenes Leben. Bei Instagram kann man die beiden bei Spaziergängen durchs Outback und bei Grillabenden im Hinterhof beobachten.

Am 22. November 1997 starb INXS-Sänger Michael Hutchence in einem Hotelzimmer in Sydney. Er wurde unbekleidet und erhängt aufgefunden, laut Gerichtsmedizin war es Selbstmord. Seine Frau Paula Yates aber glaubte, es habe sich um einen autoerotischen Unfall gehandelt.

Sie selbst starb drei Jahre später versehentlich an einer Überdosis Heroin - ausgerechnet am zehnten Geburtstag ihrer Tochter Little Pixie, die sie mit ihrem Ex-Mann Bob Geldof bekommen hatte. Yates war nach Hutchences Tod in schwere Depressionen verfallen, wurde alkohol- und drogenabhängig. Es war Tiger Lily, die die Mutter tot im Bett vorfand. Damals war sie erst vier Jahre alt.