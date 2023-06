Ende vergangenen Jahres wird Jo Mersa Marley leblos in seinem Wagen aufgefunden. Kurz darauf stirbt der Enkel von Reggae-Legende Bob Marley im Alter von nur 31 Jahren. Nun kommt heraus, dass der Musiker zu dieser Zeit gleich an mehreren Erkrankungen der Atemwege litt.

Jetzt sind erste Details zum überraschenden Tod von Joseph "Jo Mersa" Marley bekannt geworden. Der Enkel von Musik-Legende Bob Marley verstarb am 26. Dezember 2022 im Alter von nur 31 Jahren. Wie das Magazin "Rolling Stone" unter Berufung auf Dokumente der Behörden berichtet, starb Marley an einer akuten Verschlimmerung seiner Asthma-Erkrankung infolge einer Virus-Infektion. Marley wurde leblos in seinem Auto auf einem Parkplatz aufgefunden und wenig später für tot erklärt.

Die Gerichtsmedizin teilte mit, dass der Sänger an Asthma, Bronchitis und einer Lungenentzündung litt und zum Zeitpunkt seines Todes seine Asthma-Medikamente nicht eingenommen habe. Ebenfalls wurde in dem Bericht vermerkt, dass er seine Mutter am 25. Dezember davon unterrichtete, dass er sich krank fühle. Die Symptome habe er auf sein Asthma geschoben. Bei der Obduktion seien starke Veränderungen in der Lunge festgestellt worden, außerdem habe man Verfärbungen vom Rauchen nachweisen können.

Ein toxikologischer Bericht ergab, dass Marley zum Zeitpunkt des Todes THC, den Marihuana-Wirkstoff, sowie leichte Alkohol-Rückstände im Blut gehabt hatte. Zudem seien Spuren des Opioid-Antagonisten Naloxon festgestellt worden, das auch in Nasensprays verwendet wird.

Musiker wie sein Großvater

Marley wurde 1991 in Jamaika geboren, bevor er im Alter von elf Jahren nach Miami zog. Als Kind stand er bereits mit seinem Vater und auch seinem Onkel Ziggy Marley und der Familienband Ziggy Marley and the Melody Makers auf der Bühne. 2010 veröffentlichte er seinen ersten Song "My Girl", seine erste Solo-EP "Comfortable" erschien vier Jahre später.

Sein Werk "Eternal", auf dem sich Kollaborationen mit Reggae- und Dancehall-Künstlern wie Busy Signal befinden, erschien 2021. In einem Interview mit dem "Rolling Stone" erklärte Marley einst, dass er abseits seiner berühmten Familie seinen eigenen Weg gehen wolle: "Ich gehöre zur neuen Generation von Marleys, aber ich experimentiere gleichzeitig immer noch. Mein Plan ist es, etwas Neues mit meinen Wurzeln zu erschaffen."