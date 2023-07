Aktuell touren Tokio Hotel mit ihrem neuen Album durch Europa. Zudem sind Bill und Tom Kaulitz als Jury-Mitglieder bei "The Voice of Germany" zu sehen. In Kürze machen sie mit ihrer Band Halt beim CSD in Berlin und mischen die Abschlusskundgebung musikalisch auf.

Am übernächsten Wochenende steht in Berlin mal wieder der Christopher Street Day (CSD) auf dem Programm. Mit zahlreichen bunten Trucks wird dann zu viel Musik für die Rechte der LGBTQIA+-Community demonstriert. Mit dabei sein werden an diesem Tag auch die Kaulitz-Brüder, womöglich in Begleitung von Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum. Doch sie kommen nicht (nur) privat. Ihre Band Tokio Hotel wird im Rahmen der Pride-Demo auftreten.

Am 22. Juli sollen die 33-jährigen Kaulitz-Zwillinge sowie ihre Mitstreiter Georg Listing und Gustav Schäfer zum Abschluss des CSD auf der Bühne stehen, wie die Veranstalter jetzt mitteilten. Die Band, die mit dem Lied "Durch den Monsun" auch international bekannt wurde, tourt aktuell durch Europa. Im Gepäck haben die vier das Album "2001", das im November letzten Jahres erschien.

Doch sind Tokio Hotel natürlich nicht die einzigen musikalischen Gäste an diesem Tag. Auch die legendäre Band Ton Steine Scherben des verstorbenen Sängers Rio Reiser wird den Angaben zufolge dabei sein.

"Für mehr Empathie und Solidarität"

Zu der Demo für die Belange von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans-, intergeschlechtlichen und allen anderen queeren Menschen erwarten die Veranstalter im Verlauf des Tages eine halbe Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Unser Forderungskatalog wird eher immer größer, als dass die Gesellschaft inklusiver oder diskriminierungsfreier wird", sagte der Vorstand des Berliner CSD, Patrick Ehrhardt, laut einer Mitteilung.

Das Motto der Veranstaltung ist: "Be their voice - and ours! … für mehr Empathie und Solidarität!" Beim diesjährigen CSD liegt laut Veranstalter der Fokus auf den LGBTQIA+-Communitys in afrikanischen und osteuropäischen Ländern. Die Route soll insgesamt 7,4 Kilometer lang sein. Am Endpunkt in der Nähe des Brandenburger Tores findet dann die Abschlusskundgebung statt.