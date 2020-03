So wie es aussieht, werden Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson wohl bald zu den Geheilten in der Corona-Statistik gehören. Jedenfalls gab der Hollywood-Star nun ein positives Update aus der Quarantäne. Und Wilson ist schon wieder zum Scherzen zumute.

Bei Hollywood-Star Tom Hanks und seiner Frau Rita Wilson geht es nach ihrer Coronavirus-Diagnose offenbar aufwärts. Das erklärte der Schauspieler auf Twitter. "Zwei Wochen nach den ersten Symptomen fühlen wir uns besser", schrieb er dort.

Der 63-Jährige rief seine Follower zudem dazu auf, Abstand voneinander zu halten. Das Virus in den Griff zu bekommen, werde "eine Weile brauchen, aber wenn wir uns umeinander kümmern, helfen, wo wir können, und einige Annehmlichkeiten aufgeben ... wird auch dies vorübergehen".

Wie fit Wilson schon wieder ist, bewies sie am Sonntag auch mit einem Instagram-Video, das sie selbst postete. Darin rappt sie zu dem Song "Hip Hop Hooray" von Naughty by Nature und schrieb daneben: "Ihr müsst es sehen, um es zu glauben."

Öfter mal ein Nickerchen

Hanks hatte am 12. März via Social Media bekannt gegeben, dass er und Wilson positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Anschließend informierte er seine Fans in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder, wie die Krankheit bei ihm und seiner Frau verläuft. Vor allem mit Müdigkeit hatte der Schauspieler offenbar zu kämpfen. "Die Wäsche zusammenzulegen oder den Abwasch zu machen, zieht ein Nickerchen auf der Couch nach sich", schrieb Hanks etwa.

Derzeit befinden sich er und Wilson in einem Haus in Australien unter Quarantäne, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden waren. Hanks war zusammen mit seiner Ehefrau nach Australien gereist, um für Baz Luhrmanns Elvis-Presley-Biopic zu drehen. Er soll darin Elvis-Manager Colonel Tom Parker spielen. Die Produktion des Films wurde nach der Corona-Diagnose bei dem Hollywood-Star unterbrochen.