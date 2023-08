Sie ist die Tochter des einstmals erfolgreichsten TV-Produzenten überhaupt. Auch in der Serie "Beverly Hills, 90210" taucht sie in den 90er-Jahren in die Welt der Schönen und Reichen ab. Doch privat soll Tori Spelling inzwischen ziemlich abgebrannt sein und nun sogar in einem Wohnmobil hausen.

Lebt Schauspielerin Tori Spelling mittlerweile zusammen mit ihren Kindern in einem Wohnmobil? Jedenfalls soll sie auf einem Campingplatz im kalifornischen Ventura County nördlich von Los Angeles gesichtet worden sein - als Camperin in T-Shirt, abgeschnittenen Jeans und im Kreise ihrer Kinder. Das berichtet die britische Tageszeitung "Daily Mail".

Die 50-Jährige hatte vor knapp einem Monat die Trennung von ihrem Mann Dean McDermott nach 16 Jahren Ehe bekannt gegeben. Danach zog Spelling aus der gut 5000 Quadratmeter großen Luxusvilla im Chateau-Stil in Los Angeles aus. US-Medienberichten zufolge mietete sie sich danach mit ihren fünf Kindern Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) und Beaux (6) zunächst für 100 Dollar pro Nacht in einem Motel ein.

Tori Spelling ist die Tochter des ehemaligen Starproduzenten Aaron Spelling. Der 2006 gestorbene TV-Mogul zeichnete in den 80er- und 90er-Jahren für Serien wie "Der Denver-Clan", "Beverly Hills, 90210" und "Melrose Place" verantwortlich. In dieser Zeit galt er als der erfolgreichste Fernsehproduzent weltweit.

Zehn Jahre als Donna Martin

Tori Spelling wuchs nicht nur in einer 165-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles auf. Nicht zuletzt dank ihres Vaters startete sie auch eine eigene Schauspielkarriere. Nachdem sie bereits mit acht Jahren in ihrer ersten TV-Serie mitgespielt hatte, gab Aaron Spelling seiner Tochter eine der Hauptrollen in "Beverly Hills, 90210". Zehn Jahre lang mimte Tori Spelling in der Erfolgsserie die snobistische Donna Martin.

Noch mit Charlie Shanian verheiratet, lernte Tori Spelling 2005 Dean McDermott bei einem Dreh kennen und lieben. Die beiden sind seit Mai 2006 verheiratet und haben fünf gemeinsame Kinder.

Dass Tori Spelling trotz ihres wohlhabenden Elternhauses und ihrer einstigen Schauspielkarriere finanzielle Probleme haben soll, ist nicht neu. Ihr Vater soll ihr nur einen Bruchteil seines Vermögens hinterlassen haben. McDermott brachte nicht viel Geld in die Ehe mit ein. Tori Spelling ist seit der Jahrtausendwende kaum noch in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Dennoch soll sie weiterhin einen luxuriösen Lebensstil gepflegt haben.