Nach einer Fehldiagnose und falschen Behandlungen wird bei Hollywood-Star Sharon Stone ein Tumor entdeckt. Der ist zum Glück gutartig. Dennoch muss die Schauspier operiert werden. Es ist nicht das erste gesundheitliche Problem, mit dem Stone zu kämpfen hat.

Bei Schauspielerin Sharon Stone wurde nach einer vorangegangenen Fehldiagnose ein Tumor entdeckt. Nun fordert sie insbesondere Frauen dazu auf, sich stets eine zweite ärztliche Meinung einzuholen.

Unter anderem auf Twitter teilt Stone mit, dass sie kürzlich zum wiederholten Male eine Fehldiagnose erhalten habe und falsch behandelt worden sei. Nachdem ihre Schmerzen jedoch schlimmer wurden, habe sie eine zweite Meinung eingeholt. Dabei sei ein großer, gutartiger Tumor in ihrer Gebärmutter diagnostiziert worden. Die 64-Jährige müsse operiert werden und werde etwa vier bis sechs Wochen benötigen, um vollständig zu genesen.

Aufgrund dieser Erfahrung ruft Stone ihre Follower - und besonders Frauen - dazu auf, sich nicht abweisen zu lassen. "Holt eine zweite Meinung ein. Es kann euer Leben retten", schreibt sie. Auch in ihren Instagram Stories wies die Schauspielerin ihre rund 3,4 Millionen Follower darauf hin.

Die 64-Jährige musste bereits einige gesundheitliche Rückschlage erleiden. Wie Sharon Stone zuletzt in ihrer Autobiografie "The Beauty of Living Twice" enthüllte, hatte sie neun Fehlgeburten. Als Jugendliche überstand sie außerdem einen Blitzeinschlag, der in ihren Körper geleitet wurde, und kämpfte sich 2001 nach einem schweren Schlaganfall mit Hirnblutungen zurück ins Leben.

Im vergangenen Jahr teilte der "Basic Instinct"-Star einen weiteren schweren Schicksalsschlag mit seinen Fans. Sharon Stones Neffe und Patenkind war leblos in seinem Kinderbettchen entdeckt worden. Tagelang kämpfte River im Krankenhaus um sein Leben, starb schließlich mit nur elf Monaten nach einem "totalen Organversagen".