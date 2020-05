In dem ersten Teil der berühmten "Twilight"-Saga verkörpert Gregory Tyree Boyce die Figur Tyler Crowley. Nun wird der US-amerikanische Schauspieler an der Seite seiner Freundin tot aufgefunden. Die Umstände ihres Todes sind offenbar noch unklar.

Der US-amerikanische Schauspieler Gregory Tyree Boyce ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Boyce ist vor allem Fans der Teenager-Filmreihe "Twilight" ein Begriff, in deren erstem Teil er die Rolle des Tyler Crowley verkörperte. Wie die US-Seite "Variety" von der zuständigen Polizeidienststelle erfahren haben will, verstarb Boyce bereits am 13. Mai unter bislang noch nicht geklärten, ungewöhnlichen Umständen.

Denn laut eines Berichts von "E! Online" ist auch Boyces drei Jahre jüngere Freundin Natalie Adepoju tot in der gemeinsamen Wohnung in Las Vegas aufgefunden worden. Die Ermittler gehen demzufolge jetzt der Frage nach, woran das Paar gestorben ist. Zuletzt habe sich Boyce von der Schauspielerei abgewendet, um ein eigenes Fastfood-Restaurant zu eröffnen, heißt es weiter.

In "Twilight - Biss zum Morgengrauen" war er 2008 in einer der berühmtesten Szenen der Filmreihe zu sehen. Seine Figur Tyler Crowley saß am Steuer des Autos, das um ein Haar Hauptprotagonistin Bella Swan überrollt hätte, wenn nicht Edward Cullen zur Rettung geeilt wäre. Nach dem Beinahe-Unfall entwickelte Tyler ein Interesse an Bella, das sie allerdings nicht erwiderte. In den weiteren vier Teilen spielte er keine Rolle mehr.