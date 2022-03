Der unter anderem als Superheld The Flash und aus der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" bekannte Ezra Miller hat Ärger mit der Polizei. Nach einem Ausraster in einer Karaoke-Bar wird der 29-Jährige verhaftet. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt kommt.

Ezra Miller wurde verhaftet. Der aus der Serie "The Flash" bekannte Schauspieler soll in einer Karaoke-Bar in Honolulu, Hawaii, randaliert haben. Der "Hollywood Reporter" berichtete von dem Vorfall, den das Hawaii Police Departement via Twitter veröffentlicht hatte.

Laut der Mitteilung der Polizei wurde Miller wegen Ruhestörung und Belästigung festgenommen. Der Darsteller habe sich aufgeregt, als Gäste in einer Bar anfingen, Karaoke zu singen. Er habe Obszönitäten geschrien und versucht, einer 23-jährigen Besucherin das Mikrofon aus der Hand zu reißen. Dies stellte laut Polizei eine Ordnungswidrigkeit dar. Später griff er einen 32 Jahre alten Mann an, der Darts spielte. Dies erfülle den Tatbestand der Belästigung.

Miller wurde verhaftet, seine Kaution auf 500 Dollar festgelegt. Der Schauspieler zahlte den Betrag und wurde freigelassen.

Von der Oper zum Film

Ezra Miller spielte 2009 in der Serie "Californication" mit und wurde 2011 an der Seite von Tilda Swinton in "We Need to Talk about Kevin" bekannt. Darin mimt er besagten Kevin, einen gefühlsarmen Highschool-Schüler, der Vater und Schwester tötet sowie bei einem anschließenden Amoklauf mehrere Mitschüler. Ein Jahr später spielte Miller im Coming-of-Age-Erfolg "Vielleicht lieber morgen" mit. Hier stellte er einen Highschool-Schüler dar, der eine erste schwule Liebe erlebt.

Seit 2016 verkörpert Miller, der sich als non-binäre Person bezeichnet, im DC Extended Universe den blitzschnellen Superhelden The Flash. Außerdem war Miller als Credence Barebone in den Filmen der "Phantastische Tierwesen"-Reihe dabei.

Ursprünglich wollte Miller übrigens Opernsänger werden. Er machte eine entsprechende Gesangsausbildung, trat unter anderem in der Metropolitan Opera in New York und bei der US-Premiere der Oper "White Raven" auf. Damals war er erst 16 Jahre alt.

Bereits 2011 wurde Ezra Miller wegen des Besitzes von Marihuana zu einer Geldstrafe von 600 Dollar verurteilt.