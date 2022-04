In der Comedy-Serie "Seinfeld" spielt sie die Mutter der Hauptfigur Jerry Seinfeld. Ihre Rolle als Nachbarin in der Kultserie "Alf" macht sie auch in Deutschland bekannt. Nun ist die Kult-Schauspielerin Liz Sheridan im Alter von 93 Jahren gestorben.

Die US-Schauspielerin Liz Sheridan ist im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in New York verstorben. Das berichtet unter anderem der TV-Sender CNN auf seinem Newsportal unter Berufung auf ihre Managerin Amanda Hendon. Über die genaueren Umstände wurden keine Angaben gemacht. Sheridan hinterlässt eine Tochter und einen Schwiegersohn. Erst vor fünf Tagen feierte sie ihren letzten Geburtstag.

In Deutschland wurde Sheridan vor allem aufgrund ihrer Rolle der eigenwilligen Nachbarin Raquel Ochmonek in der Kultserie "Alf" in den 80er-Jahren bekannt. In der Comedy-Serie "Seinfeld" verkörperte sie außerdem die fürsorgliche Mutter des Komikers und der Hauptfigur Jerry Seinfeld.

Sheridan startete ihre Karriere in den 50er-Jahren als Tänzerin in Nachtclubs. 1951 lernte sie den damals noch unbekannten James Dean (1931-1955) kennen und startete mit ihm eine Liebesbeziehung. Im Jahr 2000 schrieb sie darüber das Buch "Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean: A Love Story".